重話嗆師範系統「為人師婊」　他嘆：老教職親自示範社會敗類

▲師大因抽血事件引發爭議。（圖／記者許敏溶攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

師大女足「抽血換學分事件」令國人氣憤，粉專「一級嘴砲技術士」就重話開嗆，「為人師婊，就是這麼一回事」，認為台灣的的師範系統一直是很奇特的生態，強調尊師重道，卻養出一堆倚老賣老的垃圾教職。他指出，學生在畢業前就先遭教育體系踐踏，痛批這些人「不但無法維護學生權益，還親自示範什麼叫社會敗類」。

「一級嘴砲技術士」16日發文狠批，「為人師婊，就是這麼一回事」，提到台灣的師範系統一直是很奇特的生態，「在學校要面對這些倚老賣老、要你尊師重道，然後只能給你一堆垃圾的老教職。」

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可因為師範生學到的可能都是一堆「沒用的垃圾」，畢業後除了到處流浪，不然就是換跑道去考一般公務員，「要是不幸考上了正職，馬上要面臨一堆社會化程度遠高於你的學生，以及跟猴子沒兩樣的家長。」

他認為，在少子化的時代，師範系統的學生都很辛苦，「只是沒想到，培育的學生都還沒走出校門，學校裡的老教職不但無法維護學生權益，還親自示範什麼叫做『社會敗類』」，直嘆「作育英才，真是用心良苦。」

對於華人看重「尊師重道」，他坦言，自己從不特別尊敬學校老師，「我敬重的是你這個人，是你的專業，而不是你的職稱。」結尾強調，「要別人尊師重道之前，你得先像個師。」

看到貼文後，留言區同樣怒火沸騰，「講自己是必修的老師，是要拿學分威脅學生嗎？」「看到這新聞時還想說怎麼這麼眼熟，才想到去年就爆了，竟然拖到現在。」甚至有退休國中老師表示，「教授學風本來就威權統治，很能感同身受，也為那些反嗆的老師們感到羞恥。」