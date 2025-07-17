「整個師大都要跟你道歉？」　師大兼任助教挺學生：個人願意

▲師大抽血事件炎上。（圖／彤彤授權引用）



記者鄺郁庭／綜合報導

師大女足「抽血換學分」事件炎上，教練周台英惡行曝光，校內教授劉錦璋留言「整個師大都要跟你道歉嗎？」也遭網友砲轟。對此，一名師大兼任助理教授挺身為受害學生發聲，除了自嘲「沒路用」，也強調「『整個師大都要跟你道歉嗎？』在師大跟體育完全無關的兼任助理教授我無權幫別人回答，但是就我個人而言是願意的。」

「比起周台英教授，我真是一個沒路用的兼任助理教授。」該名兼任助理教授在臉書表示，他比周台英早八年拿到博士學位，論文長達423頁，周教授卻只寫72頁還不公開，卻能快速升等為專任教授，相較之下，自己身為兼任助理教授根本無法升等。但他也說，「一個沒路用的兼任助理教授，還是希望幫受害學生說幾句話。」

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因此，對於學生在社群發文「半年了，師大沒有道歉」，遭教授劉錦璋留言反嗆「整個師大都要跟你道歉嗎？」他認為，「這位學生是要求師大道歉，她根本沒有要求整個師大道歉」。他指出劉教授與周教授的關係匪淺，媒體報導兩人有共同著作且涉及學倫案，「我就問問涉及學倫案的哪個老師可以這樣輕鬆升等的？」

身為同校老師，他表示自己雖然與體育無關、也不知情，但仍願意代表道歉，「因為老師的天職是保護學生，如果我知道這件事，絕對不能隱瞞，站在同校的老師立場，我願意道歉，即使我不知情，但是有羞愧心的都應該有這樣想法。」他也反思，「若是站在同學的角度，我還是會覺得需要，因為我們默許邪惡發生，只因害怕權勢」。

他認為事件會擴大，是因為學倫會的處理方式讓社會無法接受，「講白一點叫師師相護，直到卓院長震怒」。而院長的憤怒，讓人看到官員的見風轉舵，「國科會主委也表示生氣氣了，但是這個國科會核准計劃難道都沒審議嗎？涉及人體實驗都可以不用看同意書嗎？教育部也要等院長震怒才想到補救措施嗎？」

他也批評教育部反應過慢，「事情發生至少半年以上，可惡的藍白立委還沒有一隻幫忙學生，藍白的教育文化委員是死光光了嗎？」最後他感嘆，自己對碩士生要求是質與量都兼具，以他的領域而言，學生不可能只寫72頁就畢業。他擔心，師大選擇掩護周教授的下場，可能導致未來被減招、影響其他人的國科會申請。