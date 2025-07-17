女足隊受害學生淚訴「父自責沒背景」　網友161字曝大實話

記者黃翊婷／綜合報導

台灣師範大學女足隊「抽血換學分」事件引發國人關注，有網友曾在校方的臉書貼文底下留言，直言體育系選手本來就長期處在學術體系邊緣，其中不少學生來自弱勢家庭，沒有選擇權也沒有反抗的背景，「你他X抽抽看那些有背景的小孩血看看，信不信連祖墳都會把你挖出來。」這名網友的留言被其他人封為「大實話」，再度掀起大眾熱議。

▲台師大女足隊學生遭強迫抽血事件，引發國人高度關注。（圖／翻攝自立法院議事直播）

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台師大女足抽血換學分事件持續炎上，受害女學生在記者會上公開控訴，當初她告訴家人想要檢舉教練，但家人非常不支持，她的父親希望她忍耐、做學生要認分、一下子就過去了，直到今年父親看了調查報告，「他哭著跟我說，『對不起，都怪爸爸沒權沒勢，沒有背景，才讓你們被欺負這麼久，都不敢吭聲。』」

女學生回想起這件事情，一度難過到落淚，讓社會大眾感到十分心疼。事情曝光之後，台師大雖然PO出教練周台英的手寫道歉信，但被網友砲轟到刪文，目前台師大校長已出面道歉，表明會接受教育部及各界譴責，並立即啟動程序、重新審議，會在2周內依法盡快完成相關懲處，在教評會重新審議過程中，校方會依教師法審議暫時停聘，避免教練與學生有任何接觸。

▲受害女學生勇敢在鏡頭前說出求學時受到的不當對待。（圖／攝影中心攝）

曾有網友在台師大的臉書貼文底下寫下一段161字的留言，點出整起事件的爭議，該名網友提到，體育系選手本來就長期處在學術體系邊緣，學業、資源、畢業資格都掌握在教練或指導教授手中，部分選手來自弱勢家庭，這就是結構性不平等，有沒有可能之所以會成為「實驗對象」，並不是因為他們身體機能優秀，而是因為沒有選擇權跟反抗的背景，「你他X抽抽看那些有背景的小孩血看看，信不信連祖墳都會把你挖出來。」

此話一出，立刻再次掀起網友們討論，大多數人都認同這位留言的網友講出了大實話，並直言民眾可能看過類似的案例，比如偏鄉孩子長期遭到老師不當對待，父母卻什麼都不知道，還以為老師是孩子翻身的唯一希望，但卻鮮少聽聞官二代或富二代遭受不當對待，如今女足隊抽血爭議因為大眾的譴責，讓事情燒到校方無法繼續忽視的程度，政府單位也陸續重視起來，因此希望大眾繼續重視、關注此事，幫助那些受到壓迫卻被迫選擇忍耐的學生。