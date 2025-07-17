台師大女足抽血案　黃捷列3疑點籲追查：醜陋真相必須全被看見

▲民進黨立委黃捷。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者詹詠淇／台北報導

國立台灣師範大學女足隊爆出「抽血換學分」醜聞，爭議持續擴大，民進黨立委黃捷今（17日）表示，時至今日，周師仍辯解「溝通不當引發誤解」，雖然相關單位已介入，但仍有3件事應該追查，這些醜陋的真相必須全面被看見，讓做壞事的人全部無所遁形。

黃捷表示，看到台師大女足同學每天抽血、重複扎針的影片，真的心疼到哭出來。可是時至今日，周師仍辯解「溝通不當引發誤解」、台師大因為被炮轟而刪文。雖然教育部、國科會、檢調、監察院都已介入，但她認為還有幾件事應該追查。

首先，周師應完整說明學生的指控是否屬實？黃捷指出，是否以學分作為條件，威脅學生抽血為個人學術所用？是否由非專業人員進行抽血？是否事後才補簽受試同意書、未盡受試告知義務？每一項都是情節重大的問題，包括權勢霸凌、研究倫理、醫療法規，更涉及刑法強制罪，不是一句「有誤解」就能帶過。

第二，IRB到底怎麼過的？黃捷直言，這點真的不可思議。台師大IRB應詳盡說明審查過程，真的沒有包庇或放水嗎？還是執行過程完全不符送審計劃？第三，台師大有沒有其他不合學倫規範的研究案？應該全面清查。

黃捷指出，國科會主委說，台師大在體育學門做人體試驗的計劃數量，遠超過其他學校的總和 ，佔了六成，非常不尋常。不禁令人質疑，其他計劃裡，還有沒有其他受害的學生？應全面清查才對。如同簡同學說的，「哨子都吹了就大聲點，要讓做壞事的人害怕。」這些醜陋的真相必須全面被看見，讓做壞事的人全部無所遁形。

▼師大女足受害學生簡奇陞。（資料照／記者湯興漢攝）