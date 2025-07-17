小5女遭「抱坐腿上摸胸」求救家人反挨揍　18年後狼師判刑

▲高雄一名宋姓導師猥褻國小女童，18年後遭判刑。（示意圖／翻攝自免費圖庫pexels）

記者郭玗潔／高雄報導

高雄一名宋姓5年級小學導師遭控訴，下課期間會將女同學抱在大腿上撫摸，其中一名女學生小文(化名)於18年後，向心理諮商說出小時後遭宋摟抱摸胸一事，由心理師通報後，全案才曝光。橋頭地院審理，法官認為宋師犯行屬實，依對未滿14歲之女子犯強制猥褻罪，處3年10月徒刑。全案還可上訴。

小文控訴，她第一次被宋姓導師摸胸是在5年級上學期。宋師於2007年9月至2008年1月間某日下課期間，在教室的辦公桌前，將她抱到腿上坐著，並用手搓揉她胸部。而她因沒受過性教育，當時不懂反抗，只覺得不舒服，事後和其他3位同學講後，她們竟也表示有被摸過。

小文說，大家討論完決定和校長投訴，但校長沒有任何回應，等她升上小六時，又跟祖父、姑姑講這件事， 然而家人詢問宋師是否有此事，宋師否認後，她反而遭家人責打。直到多年後與心理師晤談，再提及此事，才由心理師通報本案。

庭審時，宋男僅承認他在擔任小文導師時，曾有女同學坐在他腿上，但小文從沒坐過他大腿，兩人也沒有肢體接觸。

其他同學證稱，宋師偶爾下課時會摟一個女生坐他大腿，有聽小文說過被宋師抱，覺得不舒服。另名女同學作證，宋師會讓她們側坐在單腿上，她也曾遭搓揉胸部。小文哥哥也表示，曾聽到妹妹遭宋師猥褻，但告訴爺爺、奶奶後，他們並不願意相信。不過同學們也說，不記得有向校長告知遭宋師猥褻。姑姑和校長警詢時，也都表示沒聽過小文遭猥褻。

法官認為，小文在案發後處理方面，是否將本案告知同學、姑姑、校長，雖和這些人的證詞有出入，但在小文遭宋男猥褻的細節證詞都一致，如果不是親身經歷且記憶深刻，難以在各次接受訊問、詰問時證述一致，判定宋師犯行屬實，且犯後否認犯行，未能和小文達成調解，對未滿14歲之女子犯強制猥褻罪，處有期3年10月徒刑。可上訴。

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