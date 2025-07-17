真人版進擊的巨人！暴走裸男襲擊夾娃娃客　挨K還喊：來釘孤枝

記者許宥孺／高雄報導

高雄一名王姓男子半夜在機台夾娃娃，突然一名全裸男子衝過來，赤手空拳莫名毆打他，如同「進擊的巨人」，王姓男子當下傻眼，試圖要壓制對方，並持手中的安全帽K了對方的頭，沒想到裸男跑回店內穿上衣服，再度衝出店外作勢要攻擊王男。警方到場後，雙方都表示不願提告，不過男子全裸在外趴趴走，最高能開罰6000元。

▲▼真人版進擊的巨人！高雄男夾娃娃遇暴走裸男襲擊。（圖／網友楊小儀提供）

事發在15日凌晨3點多，警方獲報，鳳山區光遠路一家夾娃娃機店發生糾紛，一名男子突然全身脫光光、看似情緒不穩，對夾娃娃機客人進行無差別攻擊。

員警到場時，40歲王姓男子表示，他當時在店內夾娃娃，對方身穿黑色衣服走進來，一直不停地盯著他看，他心裡覺得怪怪的，便決定離開，沒想到走出店外，準備戴上安全帽，一眨眼的時間，對方竟全身脫光光朝他衝過來，不僅賞他巴掌，又對他不停咆哮，拉拉扯扯作勢攻擊，他才會拿安全帽K對方的頭。

全裸的26歲王姓男子則表示，因為看對方不爽才想揍人。不過警方調查，26歲王姓男子是地方頭痛人物，經常在轄區遊蕩，雙方互不認識。經詢後，雙方表示都不願提告傷害，不過警方仍依違反社會秩序維護法第87條第2款裁處，另王男裸露身體部分，也以違反社會秩序維護法第83條第2款裁處，最高可罰6000元。

▲▼裸男穿上衣服後，要王姓男子跟他釘孤枝。（圖／網友楊小儀提供）



莫名遭到毆打的王姓男子，事後透過友人曝光當時的監視器畫面，直呼自己竟遇到真人版「進擊的巨人」，因為裸男全身光溜溜，只有腳上穿著拖鞋，並對他無差別瘋狂的攻擊，他忍無可忍才會拿安全帽K裸男。

沒想到裸男挨打後，還跑回店內穿上衣服，準備再戰第二回合。王男莫名被纏上，對方還要他放下安全帽跟他「釘孤枝」，但最後仍被打趴，只是夾個娃娃機卻遇到進擊的巨人，讓她又好氣又好笑。

▲26歲王姓男子無故襲擊民眾，遭到警方逮捕。（圖／記者許宥孺翻攝）