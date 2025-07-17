史萊姆黏土硼超標！醫師：刺激孩子皮膚恐成「煮熟的蝦子」

▲毒物科醫師警告，史萊姆含有硼砂，小朋友常接觸皮膚會受刺激，「恐成煮熟的蝦子般」紅腫。（圖／資料照片）



記者游瓊華／台中報導

史萊姆黏土具有高度可塑性且色彩鮮豔繽紛，深受孩子喜愛，不過毒物科醫師警告，史萊姆黏土含有硼砂，小朋友若長期接觸，恐會刺激腸胃道以及皮膚，尤其是皮膚，嚴重的話就像「煮熟的蝦子」，出現過敏、紅腫反應，提醒家長盡量別讓孩子玩，或是不要邊玩邊吃東西。

經濟部標準檢驗局抽查發現有硼超標情形，過往就曾發生幼童使用史萊姆黏土導致皮膚嚴重發炎之事件。另外，台中市法制局今天公布抽查市面上販售的史萊姆黏土，結果有5款硼超標，最高超標8.6倍，當中有3款有在知名書城諾貝爾販售。

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消保官表示，上述5家業者接獲市府通知後，已聯繫銷售通路將超標商品下架，另也提醒業者除配合下架，也應提供退費等消費者權益維護措施。

▲台中市法制局今天公布抽查市面上販售的史萊姆黏土，結果有5款硼超標，最高超標8.6倍。（圖／台中市法制局提供）



史萊姆黏土製作是硼砂與膠水混合而成，中國醫藥大學附設醫院毒物科主任洪東榮表示，硼砂會刺激腸胃道、皮膚、肝臟以及腎臟功能，，其毒性反應「就像煮熟的蝦子」，小孩子若接觸久了，恐會有皮膚炎的紅腫情況，甚至會有腸胃道發炎的問題，因此建議基本上有含硼砂的物品不要給小孩。

此外，史萊姆黏土的另一成分是膠水，膠水屬於有機溶劑，長期暴露， 會吸進呼吸道，因此建議若家長真的要讓小孩玩史萊姆，最好在空氣流通的地方玩，且玩的時間要縮短、結束後一定要洗手洗乾淨，最好不要邊玩邊吃東西。