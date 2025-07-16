不是惡鄰！隔壁傳出敲打聲「連續1小時」　竟是34歲男中風求救

▲台中警方近日接獲民眾報案，稱隔壁鄰居一直發出敲打聲。（圖／記者許權毅翻攝）



記者許權毅／台中報導

台中市一棟大樓住戶發現隔壁鄰居不斷發出敲打聲，警方原本以為是妨害安寧事件，結果到場後，發現除了敲打聲還有掙扎聲，要裡頭住戶若是不舒服「就敲門」，開門後，發現是34歲住戶詹男全身赤裸，疑似中風無法言語，趕緊送醫搶救。原來長達1小時的敲門聲，不是惡鄰擾民，而是民眾在求救。

第二警分局說，12日16時許接獲報案，稱北區大誠街上，有某住戶持續拍打房門約1小時，聲音刺耳已經影響附近安寧，希望警方到場處理，文正所員警到場後，發現住戶沒有回應，但持續有掙扎聲音 ，懷疑是有蹊蹺，並預先轉報119與鎖匠到場。

▲▼屋內年輕男子成功開門後，眾人才發現是他不舒服，不斷發出求救聲響。（圖／記者許權毅翻攝）



員警也同時詢問屋內人員，若是「不舒服」就敲敲門，最後門突然開啟，員警見一名全身赤裸的年輕男子倒臥，且身體持續抽搐、無法言語，疑似是中風導致，正好救護人員到場，也趕緊將人送醫搶救，把握中風搶救黃金時間。

經警方確認，34歲詹男是因為身體不適，才會拍打大門求救，屋內並未發現任何違禁品或是不明藥品，後續則通知其家屬前往醫院照護。

警方強調，本案若非員警細心觀察，及時察覺異狀，後果恐難以想像，呼籲民眾如遇可疑情況，請勿掉以輕心，善用110報案專線或洽鄰近派出所尋求協助，共同守護鄰里安全。