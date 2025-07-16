獨／貝兒絲樂園倒閉潮！家長怒轟擺爛　「協商都缺席」消保官搖頭

▲貝兒絲樂園無預警倒閉，全台目前僅剩兩家門市，但也將在9月底熄燈，但業者公告的退費機制讓消費者不滿，全台申訴案件破200件。（圖／民眾提供）



記者游瓊華、莊智勝／台中報導

備受家長喜愛的「貝兒絲樂園」驚傳倒閉潮，全國各分店從去年11月開始陸續停止營業，由於館內採取會員制，因此傳出多起退費消費糾紛，初估全國各地接獲相關消費申訴案件計約220案，但家長不滿貝兒絲態度擺爛，怒向《ETtoday東森新媒體》投訴。台中市政府證實，目前已接獲64筆投訴，消保官透露，業者協商一次都沒出席，消費者恐難怕很難透過訴訟外之協調機制處理爭議。

目前貝兒絲全台僅剩下新北板橋館及台中米平方館尚有營業，但依官網公告，2場館也將於今年9月30日停止營業，業者線上登記申請退費時限至114年9月30日止。

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▲貝兒絲樂園相繼熄燈，消費者剩餘點數退費無門，業者竟建議消費者把卡片借朋友使用，消化點數。（圖／投訴人蔡媽媽提供）

業者近日陸續傳簡訊給消費者，也在官網公告退費方式，但配套措施卻引發爭議。消保官指出，業者公告的退費方式「是扣除已使用優惠及贈品(點)後，用非卡友價格(含餐點)計算已使用部分，對消費者並不合理。」

消保官也表示，消費者是因業者停止營業才無法繼續使用會員卡，業者應提出合理退費方案。

另外，從去年開始，業者幾乎都沒出席各縣市政府消保官召開之協商或調解會議；消保官認為，消費者恐難以透過訴訟外的協調機制處理爭議，建議必要時可向法院聲請核發支付命令，來要求業者退還餘額。