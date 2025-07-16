18歲女遭恐怖前任割頸！驚悚畫面曝　兇嫌連夜騎158km回土城

▲新北一名23歲蕭男（右圖）昨晚跑到台中對前女友林女割頸，事發當時林女向現任男友求救（左圖）。（圖／記者許權毅翻攝）



記者許權毅／台中報導

台中市北區昨（15）日22時許傳出傷人案件，蕭姓男子疑似跟林姓前女友有感情糾紛，竟持刀割劃林女頸部、手指，林女鮮血噴濺在牆上，一旁正牌男友聽聞異狀趕緊上前，蕭男則騎車落跑，一路北上158公里返回新北土城。警方以車追人，今早在蕭住處將人拘提到案，將依傷害、殺人未遂送辦。

現場有監視器拍下，林女（18歲）與蕭男（23歲）在住家附近巷口談判，一旁有林女現任男友陪同，但正牌男友刻意迴避讓2人好好聊聊，結果疑似一聲尖叫引起男友注意，立刻衝上前，林女也衝向現任男友，原來是蕭男突然持刀傷人，造成林女鮮血直噴。

▲▼事發現場留下大量血點，相當驚悚。（圖／記者許權毅攝）



據記者重返現場觀察，當時林女鮮血狂滴，甚至談判處的圍牆上也有飛濺痕跡的血點，一路延伸約20多公尺，都能看到大小不一的血滴。

蕭男犯案後隨即跳上機車落跑，並沒有人接應，蕭男直接騎車北上，半夜0點左右在新竹竹東出現。經計算一路狂飆約158公里，若依Google Maps計算，台中北區返回新北土城區住處，車程至少也要3小時半。

▲蕭男犯案後，一路騎車北上新北，半夜0點出現在新竹。（圖／記者許權毅翻攝）



第二警分局在昨晚22時26分獲報後，立刻成立專案小組以車追人，發現蕭男一路北上，於案發後10小時左右將蕭拘提到案，蕭男仍情緒激動，警方待他較緩和後，稍早帶回警局製作筆錄，全案預計依家庭暴力傷害罪及殺人未遂罪嫌移送台中地方檢察署偵辦。

另外，受害林女已經由警方協助聲請緊急保護令，傷勢則由醫院縫合後，正觀察治療中，所幸無生命危險，待林女較穩定後，再行筆錄程序。