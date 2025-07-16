快訊／割台中18歲女頸逃跑　新北男複訊後聲押

▲割頸男被檢方聲押。（圖／記者許權毅翻攝）



記者許權毅、鄒鎮宇／台中報導

台中市北區昨（15）日22時許傳出傷人案件，蕭姓男子疑似跟林姓前女友有感情糾紛，竟持刀割劃林女頸部、手指，林女鮮血噴濺在牆上，一旁正牌男友聽聞異狀趕緊上前，蕭男則騎車落跑，一路北上158公里返回新北土城，隨後被警方逮捕，依傷害、殺人未遂送辦。台中地檢署16日複訊後聲押。

現場監視器影像顯示，林女（18歲）與蕭男（23歲）在住家附近巷口談判，一旁有林女現任男友陪同，但正牌男友刻意迴避讓2人好好聊聊，結果疑似一聲尖叫引起男友注意，立刻衝上前，林女也衝向現任男友，原來是蕭男突然持刀傷人，造成林女鮮血直噴。

《ETtoday新聞雲》記者重返現場，發現路上、圍牆上都是林女的血漬，一路延伸約20多公尺，都能看到大小不一的血滴。

▲▼事發處有大量血點。（圖／記者許權毅攝）



蕭男犯案後隨即跳上機車北上逃跑，凌晨0時許在新竹竹東出現，最後抵達位於土城的住處，一路狂飆約158公里。若依Google Maps計算，台中北區返回新北土城區住處，車程至少也要3小時半。

第二警分局在昨晚10時26分獲報後，立刻成立專案小組以車追人，發現蕭男一路北上，於案發後10小時左右將蕭拘提到案，蕭男仍情緒激動，警方待他較緩和後，稍早帶回警局製作筆錄，全案預計依家庭暴力傷害罪及殺人未遂罪嫌移送台中地方檢察署偵辦。

另外，受害林女已經由警方協助聲請緊急保護令，傷勢則由醫院縫合後，正觀察治療中，所幸無生命危險，待林女較穩定後，再行筆錄程序。