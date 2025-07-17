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台中家長注意！5款史萊姆黏土硼超標...最高8.6倍　緊急下架

▲史萊姆黏土。（圖／台中市法制局提供）

▲台中市法制局送驗9款市售史萊姆黏土，當中有5款(前排)，被驗出硼元素超標。（圖／台中市法制局提供）

記者游瓊華／台中報導

台中市法制局今天公布抽查市面上販售的史萊姆黏土，結果有5款硼超標，最高超標8.6倍，當中有3款有在知名書城諾貝爾販售。消保官表示，上述5家業者接獲市府通知後，已聯繫銷售通路將超標商品下架，另也提醒業者除配合下架，也應提供退費等消費者權益維護措施。

台中市法制局表示，今年5月底陸續自諾貝爾書城、九乘九文具及蝦皮購買11家廠商之史萊姆黏土，並送交財團法人台灣玩具暨生活用品研發檢測中心檢驗，全部樣品重金屬均合格，但有2款產品中文標示不合格，且有5家業者販售之史萊姆黏土硼元素超出法定標準，其中，由產地來自中國大陸、億企實業有限公司進口的極限起泡膠，超標最高，達到8.6倍。

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▲台中市抽查史萊姆不合格。（圖／台中市法制局提供）

▲產地來自中國大陸、億企實業有限公司進口的極限起泡膠，超標最高，達到8.6倍(點圖可放大)。（圖／台中市法制局提供）

法制局長李善植表示，為使液態的膠水凝固並具有彈性，製造商一般常使用「硼」元素製成史萊姆黏土供孩童玩耍。過去黏土檢驗僅檢測重金屬，但經濟部標準檢驗局在113年3月起，規範檢驗史萊姆黏土之硼元素每公斤不得超過300毫克。

李善植提到，這次抽樣的商品分別自實體及蝦皮平台商店購得，抽驗的11家廠商之史萊姆黏土，除了1家是台灣產製以外，其餘10家都是自中國進口。重金屬部分雖全數合格，但有2家中文標示違規，其違規情形計有未標示產地、進口商資訊等；另有5家業者之史萊姆黏土硼元素超標，最低超標1.8倍，最高超標達8.6倍之多。

吳冠民消保官也補充，史萊姆黏土常因摻雜香料色素等而含有塑化劑，近來韓國的研究報告指出玩史萊姆的孩子被診斷為「周邊型性早熟」的機率，是沒玩史萊姆者的5.5倍，提醒家長慎選兒童玩具。

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