客委會打造新品牌「Ha-Food」　攜手米其林餐廳詮釋創新客家菜

▲客委會與台中米其林餐廳膳馨合作，推出3道創意客家料理，包括金莎醬花生豆腐、鹹豬肉酸高麗、酥小封。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

美味的客家料理是不少人的最愛，客家委員會打造新品牌「客食Ha-Food」，與台中知名米其林餐廳合作，推出3道創意客家料理，包括金莎醬花生豆腐、鹹豬肉酸高麗、酥小封，期待透過客家料理跨界合作與創新，讓傳統客家食材以全新樣貌進入現代飲食生活。

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▲3樣菜都是期間限定，即日起至114年9月11日。（圖／記者游瓊華攝）



客委會副主委邱星崴今（16）日前往膳馨創始店出席記者會，大啖創意客家料理。邱星崴表示，客委會透過與全台知名飯店和餐廳合作，打造讓大眾親近的多元客家飲食風格。

邱星崴強調，客家菜充滿「煞猛」的滋味，因為客家食材在炒料、醃漬、曝曬等方面，花費大量的勞力與時間，但藉由創新料理方式，能將客家煞猛的精神呈現出來，也讓民眾對客家美味產生新的交流與感動。

由主廚王韋荃研發的3道客家料理，包括金莎醬花生豆腐、鹹豬肉酸高麗、酥小封。邱副主委指出，鹹豬肉酸高麗的口感，有別於傳統做法，經過油炸將豬肉外皮煎得酥酥的，再搭配冷盤的梅乾菜，冷熱交替的口感，令人充滿驚喜；酥小封的豬五花肥瘦交織，佐料可搭配鹹菜干或桔醬，使其鹹中帶甘、酸中帶香，不僅解膩，也點出客家人樸實過日子的智慧。