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媽媽的味道！客家餐廳推母親節訂桌　「鐵飯包」免費換豬腳

▲母親節桌菜。（圖／記者游瓊華攝）

▲范頭家客家餐廳推出母親節桌菜，包括創新菜色「客家龍蝦三明治」。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

母親節腳步臨近，知名客家餐廳以「回憶中的味道」為主題，推出「阿母好食光」母親節合菜，訂桌就送限量「阿母鐵飯包」，另因應今年閏六月，消費者自6月16日至6月30日，只要持「阿母鐵飯包」回到餐廳，即可免費兌換一道經典「客家滷豬腳」；另外，新天地餐飲集團整合集團旗下三大宴會品牌，台中新天地、彰化唯愛庭園、台南與台北的雅悅會館，推出5888元起的母親節桌菜搶市，平均訂席率現已破5成。

▲母親節,豬腳。（圖／業者提供）

▲消費者自6月16日至6月30日，只要持「阿母鐵飯包」回到餐廳，即可免費兌換「客家滷豬腳。（圖／業者提供）

范頭家客家餐廳推出「阿母好食光」母親節合菜，負責人范文馨指出，這套合菜由餐廳團隊成員齊心發想，從各自童年與母親相處的回憶出發，即日起至4月25日，預訂10人席的母親節合菜，即可享優惠價7950元，並獲贈限量「阿母鐵飯包」，合菜共有10道菜，包括以金沙鹹蛋黃沙拉醬結合鮮甜龍蝦肉與爽脆蘿蔔錢，再夾入經典菜脯炒豆干的「客家龍蝦三明治」、「滷味豬腳」、「豆仔乾雞湯」，還有台灣人熟悉的「竹筍炒肉絲」等。

▲母親節桌菜。（圖／記者游瓊華攝）

▲新天地餐飲集團推出3款母親節桌菜，因應不同家庭結構與用餐需求。（圖／記者游瓊華攝）

另外，新天地餐飲集團推出3款母親節桌菜，因應不同家庭結構與用餐需求，從小家庭到兩戶親家、三代同堂皆能一席圍聚。其中，「小家溫馨豪華宴」針對4–6人小家庭，主打山藥黃金蟲草雞湯、冬陰功蝦夷貝石斑魚鍋與帝王蟹米糕；「二戶親家歡聚宴」設計給10人用餐的親家型家庭，匯聚蟹黃干貝百花蝦球、日式昆布帝王蟹火鍋與黃金虎掌燴鮑魚，以及「三代同堂尊爵宴」則以福壽元寶玉福袋、蒜蓉雙龍蝦寬粉、炙燒干貝焗時蔬為亮點，象徵世代同堂、團圓尊榮。

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