雲林詔安客家日「二崙旺新春」　匯聚美食、歌謠與民俗文化體驗

▲詔安客家文化分布在西螺、二崙、崙背等地區，縣內的詔安客人數超過兩萬人。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

「雲林詔安客家日－二崙旺新春」活動，昨（8）日在二崙鄉運動公園隆重登場，活動融合農曆新年的熱鬧氛圍，結合詔安在地美食、歌謠與舞蹈等精彩表演，讓民眾透過聽覺、視覺與味覺，全面探索二崙豐富的物產與深厚的人文風貌。

詔安客家文化分布在西螺、二崙、崙背等地區，縣內的詔安客人數超過兩萬人，縣長張麗善表示，每一年無論是在西螺或是二崙、崙背，都會各自舉辦推廣客家文化的相關活動。二崙鄉公所舉辦「雲林詔安客家日-二崙旺新春」活動，結合許多社區，把在地的特色特產和大家分享，讓大家在新的一年，不只有好采頭還能夠福運多多。

張麗善提到，詔安客語的保留很重要，不只是透過家庭還有學校甚至公部門，都極力的來推廣來保留，所以我對於公所舉辦詔安客家文化非常的支持，希望中央跟地方政府，大家一起來推動詔安客家文化，讓客家語言能夠不斷傳承下去。

二崙鄉長鍾東榮表示，為了傳承詔安客語，活動中設有「詔安客語詩詞及童謠闖關」遊戲，通過的民眾，可以獲得象徵好彩頭的「菜頭」皂與紅印粄（紅龜粿）皂，還有象徵「年年好事發生」的好柿花生吊飾，此外，現場還安排精采的客家藝文表演與菜脯雞湯、客家鹹豬肉等傳統美食體驗，希望參與的民眾都能儕儕講客，講客有福(人人講客，講客有福)。