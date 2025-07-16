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答錯自己文章考題！日作者崩潰事件　台網友也有共鳴

富永京子本人轉發該事件的社群貼文截圖，搭配她的疑惑表情。（翻攝自X）

▲富永京子本人轉發該事件的社群貼文截圖，搭配她的疑惑表情。（圖／翻攝自X）

圖文／鏡週刊

作者竟不懂自己所寫文章的「正確解答」？日本一名教授親身體驗這個「國文考題之亂」經典翻車現場！立命館大學準教授富永京子的著作被選入國中入學考試出題，她興致勃勃地寫下答案，沒想到一對答案卻全錯，讓她當場傻眼：「作者自己都不懂作者的想法？」此事事隔多年又被翻出，甚至還跨海傳到台灣引發鄉民熱議，網友們一片笑翻：「這種事，全世界都發生過啊！」

這場荒謬的「現代文災難」最初在2020年，日本名校海城中學的國中部入學考試，使用富永京子的著作作為考題。當時她看到自己的作品被出題，好奇地拿了一份考卷自己試答，結果竟沒全答對！

富永京子當時立刻在社群平台自嘲發文：「【悲報】作者不懂作者的想法。」還附上錯答的畫面，引發一票網友吐槽「經典國文災難重演」、「這比考生還崩潰」。

事隔多年再爆紅，跨海到台灣都在討論！原以為事件早已淡去，沒想到近期又有日本網友在社群平台X翻出這起事件，瞬間再度爆紅、累積超過740萬次觀看。富永本人無奈轉發，直言「這件事大概會糾纏我一輩子」，還有學生以為她又答錯題，跑來關心。

更讓富永京子驚訝的是，這件事甚至傳到台灣！富永驚訝分享自己發現台灣臉書粉專「日本行銷最前線」也發了這則趣聞，引發台灣網友熱議，「跨國文學誤讀」事件正式升級為全球現象。

台灣網友看完紛紛爆出經典哏：「羅琳都不懂哈利波特了，正常的」「以前笑話是孫文考國父思想：我有說過這個嗎？」「卓別林參加卓別林模仿比賽，只得第三名」「你懂個X，我們教書的才懂！」

還有人爆料，詩人吳晟就曾說過，自己小孩拿他寫的文章去問考題，結果他給的答案竟被老師判錯。

這類「考題背叛原作者」的現象，在語文教學領域早已是老哏。有學者直言，國文閱讀測驗常淪為出題者的「一言堂」，就算作者本人都無法推翻所謂「標準解答」，荒謬又諷刺。

許多網友感慨：「大考不適合考現代文學，作者可以推翻兩光教授的見解，但考古文就死無對證。」

富永京子的「悲報事件」雖然讓人哭笑不得，但也再度提醒大眾——語文的「正確答案」或許並沒有唯一。當原作者都被標準答案背叛，或許我們更該問：「到底是誰定義了理解？」


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