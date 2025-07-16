全國最強「建中橄欖球隊」　球員洗澡被偷拍散布崩潰

▲成績斐然的建中橄欖球隊，因為穿黑色制服，又被稱為黑衫軍。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

上個月17日，建中橄欖球隊在全國7人制暨U18亞青國家隊選拔賽中，以31比0擊敗觀音高中、34比0完封淡江中學、37比0大勝竹圍高中及59比0擊潰長榮中學，以秋風掃落葉之姿勇奪冠軍，也證明歷史悠久、具有高知名度的建中橄欖球隊，並非浪得虛名。

編按：

兒少事件依法不得揭露校名及當事人個資，但本刊為防止事件遭隱匿，影響社會公益，故隱匿當事人姓名後，進行適度報導，盼大眾及相關單位能夠重視。

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不過，就在風光的背後，建中橄欖球隊竟隱藏隊員遭偷拍、霸凌的醜聞。本刊最近接獲隊員家長Ａ小姐投訴，指兒子國中畢業後，進入建中橄欖球隊，校方通知，為了提升訓練品質及學業成績，隊員必須住校，望子成龍的Ａ小姐完全配合，沒想到兒子竟然被偷拍、霸凌，幾近崩潰。

▲被害人（右）在母親（左）陪同下，向本刊透露遭偷拍、霸凌的經過。

去年11月某天晚上，Ａ小姐的兒子Ｂ同學在校內浴室盥洗，另一名Ｃ同學突然闖入，並且拿起手機拍攝，Ｂ同學非常驚恐，立即遮掩重點部位，更嚴肅地對Ｃ同學說：「我不想被你拍裸照，請你馬上刪除剛剛拍的影像，否則我要報告教練！」Ｃ同學回：「你放心，我只是開玩笑，會把照片跟影片都刪掉。」Ｂ同學信以為真，未向教練舉發，放了Ｃ同學一馬。

▲建中橄欖球隊一名學生在校洗澡時，被同學用手機偷拍，並上傳球隊群組。

不料，今年3月，Ｃ同學竟然將Ｂ同學的裸照及影片，傳到橄欖球隊的LINE群組中，Ｂ同學不堪其他隊員訕笑，加上擔心影像外流，身心嚴重受創，還出現情緒低落的情況，但因球隊十分封閉，他只能眼淚往肚裡吞，沒向教練或校方反應，一直到今年5月間，Ｂ同學放假回家，媽媽Ａ小姐發現異狀，並且循循善誘，兒子才說出這段不堪的遭遇。

Ａ小姐得知後心疼不已，除了帶兒子前往身心科治療，也通報校方，要求針對該案啟動霸凌及性平專案調查，5月下旬，建中邀集雙方家長到校協調，並且約談偷拍者及被害人，協調後Ｃ同學同意向Ｂ同學道歉，也承諾未來不得在言語上、關係上、肢體上及學習上影響Ｂ同學，維持良善關係，也不得與其他同學欺負Ｂ同學，調查委員會最後認定Ｃ同學有悔意，決議記一支小過懲戒。

▲有台灣高中第一學府之稱的建中，爆發橄欖球隊隊員被偷拍、霸凌的醜聞。

不過，對於這樣的結果，Ａ小姐無法接受，她認為協調會議根本沒有解決任何事情，校方為息事寧人，只記了偷拍者一支小過，不痛不癢，且Ｃ同學家長對於兒子的偷拍、霸凌等舉動，僅解釋：「他是鬧著玩的！」未對兒子的不當行為進行道歉或彌補。另一方面，校方在霸凌案調查過程中，沒有進行妥善的輔導機制，仍然讓二名當事人一起上課、一起打球，讓傷害繼續擴大。

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