　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

全國最強「建中橄欖球隊」　球員洗澡被偷拍散布崩潰

成績斐然的建中橄欖球隊，因為穿黑色制服，又被稱為黑衫軍。（圖非當事人，翻攝建中黑衫軍臉書）

▲成績斐然的建中橄欖球隊，因為穿黑色制服，又被稱為黑衫軍。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

上個月17日，建中橄欖球隊在全國7人制暨U18亞青國家隊選拔賽中，以31比0擊敗觀音高中、34比0完封淡江中學、37比0大勝竹圍高中及59比0擊潰長榮中學，以秋風掃落葉之姿勇奪冠軍，也證明歷史悠久、具有高知名度的建中橄欖球隊，並非浪得虛名。

編按：
兒少事件依法不得揭露校名及當事人個資，但本刊為防止事件遭隱匿，影響社會公益，故隱匿當事人姓名後，進行適度報導，盼大眾及相關單位能夠重視。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，就在風光的背後，建中橄欖球隊竟隱藏隊員遭偷拍、霸凌的醜聞。本刊最近接獲隊員家長Ａ小姐投訴，指兒子國中畢業後，進入建中橄欖球隊，校方通知，為了提升訓練品質及學業成績，隊員必須住校，望子成龍的Ａ小姐完全配合，沒想到兒子竟然被偷拍、霸凌，幾近崩潰。

被害人（右）在母親（左）陪同下，向本刊透露遭偷拍、霸凌的經過。（為保護當事人，已變裝處理）

▲被害人（右）在母親（左）陪同下，向本刊透露遭偷拍、霸凌的經過。

去年11月某天晚上，Ａ小姐的兒子Ｂ同學在校內浴室盥洗，另一名Ｃ同學突然闖入，並且拿起手機拍攝，Ｂ同學非常驚恐，立即遮掩重點部位，更嚴肅地對Ｃ同學說：「我不想被你拍裸照，請你馬上刪除剛剛拍的影像，否則我要報告教練！」Ｃ同學回：「你放心，我只是開玩笑，會把照片跟影片都刪掉。」Ｂ同學信以為真，未向教練舉發，放了Ｃ同學一馬。

建中橄欖球隊一名學生在校洗澡時，被同學用手機偷拍，並上傳球隊群組。（AI繪圖Adobe Firefly生成，本刊美術組後製）

▲建中橄欖球隊一名學生在校洗澡時，被同學用手機偷拍，並上傳球隊群組。

不料，今年3月，Ｃ同學竟然將Ｂ同學的裸照及影片，傳到橄欖球隊的LINE群組中，Ｂ同學不堪其他隊員訕笑，加上擔心影像外流，身心嚴重受創，還出現情緒低落的情況，但因球隊十分封閉，他只能眼淚往肚裡吞，沒向教練或校方反應，一直到今年5月間，Ｂ同學放假回家，媽媽Ａ小姐發現異狀，並且循循善誘，兒子才說出這段不堪的遭遇。

Ａ小姐得知後心疼不已，除了帶兒子前往身心科治療，也通報校方，要求針對該案啟動霸凌及性平專案調查，5月下旬，建中邀集雙方家長到校協調，並且約談偷拍者及被害人，協調後Ｃ同學同意向Ｂ同學道歉，也承諾未來不得在言語上、關係上、肢體上及學習上影響Ｂ同學，維持良善關係，也不得與其他同學欺負Ｂ同學，調查委員會最後認定Ｃ同學有悔意，決議記一支小過懲戒。

有台灣高中第一學府之稱的建中，爆發橄欖球隊隊員被偷拍、霸凌的醜聞。（翻攝自Google Maps）

▲有台灣高中第一學府之稱的建中，爆發橄欖球隊隊員被偷拍、霸凌的醜聞。

不過，對於這樣的結果，Ａ小姐無法接受，她認為協調會議根本沒有解決任何事情，校方為息事寧人，只記了偷拍者一支小過，不痛不癢，且Ｃ同學家長對於兒子的偷拍、霸凌等舉動，僅解釋：「他是鬧著玩的！」未對兒子的不當行為進行道歉或彌補。另一方面，校方在霸凌案調查過程中，沒有進行妥善的輔導機制，仍然讓二名當事人一起上課、一起打球，讓傷害繼續擴大。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

★《鏡週刊》關心您：不良行為，請勿模仿。


更多鏡週刊報導
新聞傳真／學生裸照遭傳群組、教練洩個資　建中橄欖球隊爆偷拍霸凌
建中爆偷拍霸凌／偷拍隊友裸照、教練加碼洩個資　建中校長遭控包庇卸責
建中爆偷拍霸凌2／家長控建中息事寧人處置失當　調查中教練竟二度傷害當事人

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
597 2 0789 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／高畑充希懷孕了！　與岡田將生新婚8月再報喜
美對台關稅會比32％高？　外交部：不確定也不能說樂觀
快訊／陳沂挨告求償7億印尼盾　一審判決出爐
快訊／日圓現鈔再刷史上最甜！
快訊／熱帶低壓生成！估24小時成「薇帕」颱風　最新路徑曝
惡火4死身分曝！　報案地點誤差「延誤5分鐘」釀悲劇
未來10天雙颱機率高　「薇帕」估先誕生最新路徑曝
台健身國手「King」睡夢中離世！享年46歲　夢多：兄弟一路
鄧佳華寧被關也不繳18萬罰款！　朋友曝超扯原因：其實他可以繳

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

颱風毀損14.5萬片光電板　彭啓明強調「無毒」：1.5個月清完

快訊／熱帶低壓生成！估24小時成「薇帕」颱風　最新路徑曝

衛生紙能「丟進馬桶嗎？」　環境部曝正解...原因長知識了

快訊／大雷雨轟2縣市　5縣市大雨特報

未來10天雙颱機率高　「薇帕」估先誕生最新路徑曝

「孫東寶怎麼倒這麼多間？」　網友盤點2原因

全國最強「建中橄欖球隊」　球員洗澡被偷拍散布崩潰

仙塔律師緊貼的「富商」身分起底　1原因名媛搶巴結

緯創數技投控董「小40歲女密友」正面照曝光　每月有3萬金援

女兒是知名網紅！　緯創數技投控董「每月金援」小40歲女密友

Jennie台上拉開衣服　大方「露胸器」超辣！

【新北萬里無頭人】凌晨街頭撞鬼？駕駛崩潰差點褲底失守

陳喬恩曝選擇Alan的契機 「連續聊3天」：懶得換人XD

【越南人都信了】女模仿太到位假裝同鄉亂聊天

【在押有望自由？】柯文哲現身笑了！ 沈慶京卡關5天還沒交保

【泰格與雪兒】他不是三歲吧?

【整片海在跳！】青麟魚海面瘋狂竄跳 釣客看傻：世界末日？

會壞掉！老公換新車超愛護　老婆氣炸：放家裡供著拜別開

【超萌組合】奶爸背幼嬰上場跳Locking

粉絲「鏡頭忘了轉正」　GD笑瘋還模仿拍片XD

颱風毀損14.5萬片光電板　彭啓明強調「無毒」：1.5個月清完

快訊／熱帶低壓生成！估24小時成「薇帕」颱風　最新路徑曝

衛生紙能「丟進馬桶嗎？」　環境部曝正解...原因長知識了

快訊／大雷雨轟2縣市　5縣市大雨特報

未來10天雙颱機率高　「薇帕」估先誕生最新路徑曝

「孫東寶怎麼倒這麼多間？」　網友盤點2原因

全國最強「建中橄欖球隊」　球員洗澡被偷拍散布崩潰

仙塔律師緊貼的「富商」身分起底　1原因名媛搶巴結

緯創數技投控董「小40歲女密友」正面照曝光　每月有3萬金援

女兒是知名網紅！　緯創數技投控董「每月金援」小40歲女密友

颱風毀損14.5萬片光電板　彭啓明強調「無毒」：1.5個月清完

快訊／高畑充希懷孕了！　與岡田將生新婚8月再報喜…預產期曝光

姊闖紅燈又吸毒「遇警秒甩鍋給妹」　正主直接大義滅親

「大罷免要用愛來消除仇恨」　曹興誠喊話：罷不掉徐巧芯我活不下去

任天堂再出招！Switch 2 eShop推新指南　只為打擊色情歧視內容

大谷翔平紅毯風範獲盛讚　長嶋一茂：「身為丈夫也是超一流」

NotebookLM大進化！「精選筆記本」專家模式一次掌握全球50大財報

金廈泳渡確定停辦！300陸籍人士被拒入境　金門縣政府表遺憾

轉貼李怡貞臉書圖卡揪錯兼推銷　陳沂挨告求償7億印尼盾一審出爐

三元電池廠狂燒27hrs！疑消防感測系統失靈　董座震怒下令徹查

【皮在癢】女兒問「妳怎麼叫」後猛壓手　媽被夾痛到大聲喊XD

生活熱門新聞

新颱風周四恐誕生　最接近台灣時間曝

緯創數技投控董「小40歲女密友」　正面照曝光

老闆揭鄧佳華「6萬月薪交女友」真相：腦子都精蟲

LINE「13款免費貼圖」限時下載！

颱風估最快後天生成　發警報機率曝

「炒非常久的周末颱風雛形出現」　各國模式路徑曝

「孫東寶怎麼倒這麼多間？」　網友盤點2原因

快訊／大雷雨轟2縣市　5縣市大雨特報

女足學生被逼抽血！求公道遭教授公開嗆聲

女兒是知名網紅！　緯創數技投控董「每月金援」小40歲女密友

最新預報路徑！　颱風生成機率高「雨最大」地區曝

未來10天雙颱機率高　「薇帕」估先誕生最新路徑曝

下蚶董公祖神像流落26年　信眾北上接駕

周杰倫開抖音被嗆：別用台灣健保　網友反遭出征

更多熱門

相關新聞

緯創數技投控董金援小40歲女密友　資歷顯赫

緯創數技投控董金援小40歲女密友　資歷顯赫

黃柏漙與女密友的出身來自完全不同的世界，能夠穩定交往十年，可見其中浪漫的程度。至於黃柏漙所處的「世界」，可從今年5月輝達執行長黃仁勳的「兆元宴」中見到，當時黃柏漙與廣達董事長林百里、華碩董事長施崇棠、鴻海董事長劉揚偉、和碩董事長童子賢都有一併受邀出席；從這場所謂「科技業同樂會」可見，黃柏漙所來往的都非富即貴。

仙塔律師緊貼的「富商」身分起底　1原因名媛搶巴結

仙塔律師緊貼的「富商」身分起底　1原因名媛搶巴結

緯創數技投控董「小40歲女密友」　正面照曝光

緯創數技投控董「小40歲女密友」　正面照曝光

女兒是知名網紅！　緯創數技投控董「每月金援」小40歲女密友

女兒是知名網紅！　緯創數技投控董「每月金援」小40歲女密友

建中爆偷拍「隊友裸照」霸凌　校長竟包庇

建中爆偷拍「隊友裸照」霸凌　校長竟包庇

關鍵字：

鏡週刊建中

讀者迴響

熱門新聞

新颱風周四恐誕生　最接近台灣時間曝

緯創數技投控董「小40歲女密友」　正面照曝光

緯創數技投控已婚董事長　帶「小40歲女密友」回家約會

新北男掀開棉被性侵「女友女兒的女友」

前AV濱崎真緒跨海發律師聲明！要求一劍浣春秋道歉

老闆揭鄧佳華「6萬月薪交女友」真相：腦子都精蟲

LINE「13款免費貼圖」限時下載！

颱風估最快後天生成　發警報機率曝

產後無法工作欠67萬卡債　女靠AI幫忙還債

台電員工命危裝葉克膜　爸爸發文請大家幫祈禱

點名百個小國　川普：關稅超過10％一點點

「義渠王」前妻宣布再婚！嫁小9歲《慶餘年》男星

「炒非常久的周末颱風雛形出現」　各國模式路徑曝

人妻爛尾樓維權爆紅！最新影片曝光

幼兒園爆虐待性侵　童躲衣櫃喊：不要finger inside

更多

最夯影音

更多

Jennie台上拉開衣服　大方「露胸器」超辣！

【新北萬里無頭人】凌晨街頭撞鬼？駕駛崩潰差點褲底失守

陳喬恩曝選擇Alan的契機 「連續聊3天」：懶得換人XD

【越南人都信了】女模仿太到位假裝同鄉亂聊天

【在押有望自由？】柯文哲現身笑了！ 沈慶京卡關5天還沒交保

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

在家也能享用得來速早餐

在家也能享用得來速早餐

「文里補習班」開課啦！教你如何用微波爐快速做出理想早餐，快來一起上課吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面