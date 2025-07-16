爆紅9年吸粉無數！　泰國「猛男海鮮」月底歇業

▲曼谷知名餐廳「猛男海鮮」宣布熄燈，將另尋新店址。（圖／翻攝自sathaneemeehoi IG）

圖文／鏡週刊

以跨性別與猛男表演聞名的泰國網紅餐廳「Staneemeehoi（猛男海鮮）」，近日宣布將於7月31日正式結束營業，結束其在華姆夜市（Hua Mum Night Market）9年4個月的營運歷程。

這間餐廳以大膽風格與浮誇現場秀走紅網路，猛男服務生身穿絲質睡衣或短上衣，赤膊穿梭桌間載歌載舞、與客人互動拍照，成為社群平台上的常客，也吸引來自世界各地的遊客慕名造訪。

▲曼谷知名餐廳「猛男海鮮」宣布熄燈，將另尋新店址。（圖／翻攝自sathaneemeehoi IG）

▲曼谷知名餐廳「猛男海鮮」宣布熄燈，將另尋新店址。（圖／翻攝自sathaneemeehoi IG）

餐廳於官方臉書發布聲明表示，租約即將到期，必須尋找新址營運，並對長期支持的顧客表達誠摯感謝：「我們將營業至2025年7月31日，由於與華姆夜市的租約屆滿，將搬遷至其他地點。對於造成不便，我們深感抱歉，也衷心感謝過去9年4個月來大家的支持。」聲明最後補充，希望未來能在新地點與顧客再相見。

▲曼谷知名餐廳「猛男海鮮」宣布熄燈，將另尋新店址。（圖／翻攝自sathaneemeehoi IG）

「猛男海鮮」自開幕以來，多次在TikTok、Instagram和 Facebook爆紅，成功以結合性別反轉、海鮮佳餚與互動表演的特色，打造獨樹一格的品牌風格，也成為曼谷夜生活中不可忽視的地標。

▲曼谷知名餐廳「猛男海鮮」宣布熄燈，將另尋新店址。（圖／翻攝自sathaneemeehoi IG）

▲曼谷知名餐廳「猛男海鮮」宣布熄燈，將另尋新店址。（圖／翻攝自sathaneemeehoi IG）

▲曼谷知名餐廳「猛男海鮮」宣布熄燈，將另尋新店址。（圖／翻攝自sathaneemeehoi IG）

儘管泰國店面即將告別，業主Dee & Wow並未停止拓展腳步。他們已於7月5日宣布，預計將品牌帶入馬來西亞，首站選在吉隆坡開設分店，做為海外首發。目前泰國新址尚未確認，餐廳團隊已呼籲粉絲持續關注社群動態「請追蹤我們的Facebook與Instagram，獲得最新搬遷與新分店開幕資訊。」



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