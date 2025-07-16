疑不滿飯店員工態度　日男狂訂580間房無故取消！釀335萬損失

▲一名日本男子疑心生怨恨，報復性狂訂某飯店580間房，造成業者335多萬元損失；示意圖。（Pixabay／Image by ming dai）

圖文／鏡週刊

日本1名28歲男子疑因一次入住飯店體驗不合心意，就以假名惡意大量在該飯店訂房，1個月就一口氣預定約580間客房，當中包含4天狂訂258間客房，擾亂其運營並造成335多萬元的損失。

據《讀賣新聞》報導，警視廳新宿署今（16日）宣布，以涉嫌妨害業務等罪嫌逮捕島根縣出雲市1名職業不詳的28歲男子。警方認為，該男子涉嫌於去年12月使用假名陸續訂了580間房並無故取消，對東京羽田機場附近的1家飯店造成超過1,700萬日圓（約新台幣335.7萬元）的損失。

該男子當時於島根大學醫學部附屬醫院擔任臨床檢查技師，去年11月入住東京都大田區1家飯店，曾向飯店反映員工態度不佳。他疑似懷恨在心，接著就於12月起使用醫院的電腦惡意在預約網站操作，光是去年12月16日至19日一口氣預訂258間客房，又無故取消造成飯店損失慘重。

該男子於本週一（14日）被警方依照妨害營業等罪嫌逮捕，他在調查期間仍然否認犯案，更聲稱自己並未輸入任何虛假資料。由於該男先是入住該飯店並反映對員工態度的不滿後，就陸續以假名大量訂房後又無故取消，因此警方正釐清兩件事情是否有關聯。



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