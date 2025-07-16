持刀恐嚇、榔頭敲牆壁！惡鄰多次騷擾　淡水越南商店闆娘不忍了

▲淡水警方到張姓老闆（右一）修車廠 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市淡水區鼻頭街一家越南商店，近月來飽受惡鄰騷擾。37歲張姓修車廠老闆，疑因懷疑女友藏匿在隔壁的越南商店內，加上不滿停在店門口車輛屢遭檢舉違停，竟懷恨在心，自5月起多次進入店內騷擾45歲林姓女老闆。甚至2次持刀尾隨並言語恐嚇，更持榔頭敲打2家店緊鄰的牆壁製造巨響，讓老闆娘心生畏懼。淡水警方獲報，將張男函送法辦，另張男疑患精神疾病並通知衛生局協處。

據悉，林姓女子在淡水區鼻頭街經營一間越南商店，隔壁張姓男子則是經營修車廠的，2家店僅一牆之隔。沒想到，從5月開始，張男懷疑自己的女友藏匿在林女店內，又不滿自己的車輛屢次因違停店門口而遭到檢舉，導致張男將這筆帳算到林女頭上，因此心生不滿，多次藉故進入林女的店內進行騷擾。

張男不僅在言語上騷擾，6月28日晚間10時許及7月11日晚間6時許，張男分別持刀尾隨她出言恐嚇，甚至持榔頭敲打相鄰的牆壁，製造出巨大的聲響，讓林女感到極度恐懼與不安，林女不堪其擾，事後向警方報案求助。

淡水警方今（16）日凌晨12時許約談張男到案說明，警訊後將張男依恐嚇罪及社會秩序維護法函送士林地檢署偵辦。由於張男疑似患有精神疾病，警方已依規定填具「社區滋擾案件處理紀要」，函送衛生局協處。據了解，衛生局曾在7月2日會同警方及里長前往張男住所聯合訪視，但當時未能與其會面，後續將擇期再行訪查。