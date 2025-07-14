超商外擺攤罷免賴士葆！咖啡男嗆：政治破壞商業　檢2罪起訴　

▲北檢偵辦起訴台北市文山區民眾恐嚇威脅罷團志工案 。（示意圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

台北周姓男子4月間去便利商店買咖啡後，不滿有罷團志工在商店前徵求連署，威脅要潑咖啡，還咆哮「來啊，我一個打你們4個」，使現場1男3女志工心生畏懼，妨害罷免連署的進行，台北地檢署14日依違反《選罷法》、《刑法》恐嚇罪將周男起訴。

周男是在4月2日晚間7點左右，到文山區指南路3段的超商消費時，看到店外有民眾擺攤徵求罷免立法委員賴士葆的連署書，周男詢問店員，罷團是否有申請擺攤，店員也不知如何回答，周男拿了大杯咖啡走出店外後，直接走向罷團開嗆。

起訴指出，周男高舉手中的咖啡向黃姓女志工稱「妳要不要我潑妳讓你知道這不是咖啡」、「妳要我試嗎」，周男邊說邊走向志工，1旁龐姓男志工勸阻並要求周男退後，周男繼續咆哮「來啊，我一個打你們4個」。

檢察官認為，依《公職人員選舉罷免法》規定，罷免案的提議、連署程序，與一般候選人競選情形不同，人民罷免權顯然比選舉權受到更多限制，如果想「保障罷免案之自由進行」，就需要保護罷免案志工尋求支持、連署的行為，否則妨害志工就等於實質上妨害罷免案的成立。

因為周男在現場除了出言恐嚇外，還有說「那又怎樣，不代表文山區的民意啦」、「好好的商業氣息被你們政治的環境給破壞」，顯然主觀上有妨害罷免連署的犯意，且確實影響罷免連署的自由進行及現場秩序，因此除恐嚇罪外，也依涉嫌妨害他人罷免案連署罪起訴周男。