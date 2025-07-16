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七月下旬12星座運勢揭曉！巨蟹擁抱情緒、獅子慢下步伐、處女排解壓力

▲▼十二星座,星座,7月,運勢。（圖／取自免費圖庫pexles）

▲參考7/15～7/31十二星座運勢，幫助自己找到未來一段時間的方向。（圖／取自免費圖庫pexles）

記者張芳瑜／綜合報導

7月下半12星座運勢如何？不妨參考日本網站《TRILL》占星師給出的7月下半的運勢指引，以充滿力量與愛的文字，獻給所有勇敢向前的人們，幫助大家在生活與人際中找到前行的方向，快一起來看看吧！

牡羊座：用全新方式成長蛻變

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7月下半月，牡羊座的主題是「重新審視習慣與價值觀」。你可能會對一直以來視為理所當然的事或信念產生動搖，例如對長年的習慣感到不自在，或在人際關係中停下腳步思考「我最在乎的是什麼」。此時，比起執著於舊有方式，更重要的是勇於接受新觀點和選擇。記得保持彈性，才能遇見更好的自己。即使一開始有些不安，但這份轉變將帶來成長。別怕改變，勇敢踏出那一步，你會變得更加自由、從容。

金牛座：用言語表達，招來幸運

這段期間金牛座運勢上升，特別是在「溝通」上格外重要。無意間的一句話可能打動對方，甚至開啟新的機會。工作或私人場合的對話，都有可能成為你的人脈與契機。積極表達你的想法和願望，能深化信任感，讓情況好轉。也許還有過去的失敗，能透過某段緣分逆轉。放心說出你的心聲，這就是抓住幸運的關鍵。

雙子座：找到定位，走向光明未來

7月後半對雙子座而言，是明白「自己的角色」的重要時期。你會漸漸看清現在需要扮演的責任和使命。可能會在職場或家庭中，發現「只有你能做到的事」。以前的不安或迷惘，也會逐漸消散，找回真正的自己。這段時間的經驗可能成為人生的分水嶺，甚至讓你確信「這就是我的路」。認真面對當下的角色，會為未來奠定方向。

巨蟹座：與情緒共處，用心溝通

這段時間巨蟹座的情緒特別敏感，容易被日常小事撼動，甚至出現強烈感受。有人一句話可能讓你受傷或感動落淚。別勉強壓抑自己，而是溫柔接納情緒。與人互動時，尤其要注意「怎麼說」。情緒激動時，先深呼吸、冷靜後再表達，能避免誤解，建立更深的信任。這段時間，感情是你的力量，不是弱點。

獅子座：無需在意他人，慢慢來

7月後半，獅子座的首要任務是「好好照顧身體」。雖然充滿幹勁，但也容易不自覺地過度透支。別忘記休息的重要性，調整步調、注意睡眠和飲食。這時也容易受外界期待影響而迷失自己，記得保持自己的節奏，不急於與人比較。慢下來也是一種前進，健康的身心，會支撐你邁向下一次的飛躍。

處女座：覺得煩躁時，做心靈排毒

對處女座來說，這段時間重點是「與壓力共處」。日常忙碌或對他人的體貼可能讓你無形中累積壓力，甚至出現暴飲暴食或衝動消費。感覺不穩時，先傾聽內心，不必急著解決。盡量減少刺激，讓心靜下來。別對自己太苛刻，放慢腳步、接觸大自然做心靈排毒，會幫你找回元氣。

天秤座：學會依賴他人，方向更明確

天秤座這段時間的主題是「尋求支持、明確方向」。感覺卡關時，會出現來自意想不到的幫助。別害怕依賴他人，從他人眼中能看見不同的風景，也更能了解自己想追求什麼。雖然可能伴隨著混亂和不安，但這是一種蛻變的過程。接受他人的善意，慢慢拼湊出你需要的答案。

天蠍座：本心更清晰，勇敢邁出一步

對天蠍座來說，這段期間是「釐清方向、解放內心」的時刻。曾困擾你的選擇或情緒，逐漸找到答案。不要一個人扛著，適時向值得信賴的人傾訴，你會看見真正的自己。當方向逐漸清晰，自然會有新的目標浮現。這時候整理內心、勇敢放手，才能迎來新的開始。

射手座：發揮能力，邁向新舞台

射手座這段時間會感受到「成就感與肯定」。你之前的努力會開花結果，收穫他人的讚賞。雖然不必強求成果，但只要發揮出射手座的自在與開朗，自然會得到好的回饋。盡情展現你的能力和經驗，會為下一個機會打開大門。帶著自信，勇敢邁向下一階段吧！

摩羯座：別獨自扛，與人合作更順利

摩羯座的主題是「連結人心、感恩循環」。身邊的人會給你意外的溫暖和幫助。平時你總是獨立堅強，但這段時間要學會說聲「謝謝」，並用行動回饋他人。與人互助，反而能讓事情更順利，也能療癒你的心。相信彼此的連結，就是你此刻最大的力量。

水瓶座：更懂自己，開啟無限可能

水瓶座這段時間的重點是「自我理解與心靈深化」。你會不由自主地想探索內心深處，思考「為什麼做這個選擇」「想怎麼活」。花時間內觀、寫日記、冥想，會有意外的啟發。當你整理好自己的價值觀和重心後，行動也會更堅定。此刻與其追逐外在，不如豐富內在，你會發現更多選擇和可能性。

雙魚座：找回平衡，輕鬆過日子

7月後半，雙魚座的主題是「內外平衡」。想親近人卻又想一個人安靜，兩種心情交錯，容易感到疲憊。記得傾聽自己內心的聲音，再決定要不要赴約。別讓行程排得太滿，也要留時間什麼都不做。適時整理從外界得到的刺激，讓自己的敏感與溫柔穩定下來。把心安放好，用舒服的步調過生活吧。

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