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職場「腦補王」揭密！5星座內心戲演不停...雙魚偶像劇、天蠍懸疑劇

▲屬蛇的朋友，在職場中容易出現溝通上的摩擦和誤解，請保持良好的心態和能量，並學會換位思考，避免糾紛擴大。（示意圖／視覺中國CFP）

▲5大「腦補王」星座，看似淡定其實滿腦小劇場。（示意圖／視覺中國CFP）

記者胡至欣／綜合報導

在職場中，有些人表面看起來冷靜理性，內心卻早已自導自演十齣迷你劇，堪稱腦內劇場的終極高手！從老闆一個眼神、同事一句玩笑話，到群組裡的已讀不回，他們總能腦補出一整套劇情邏輯。《搜狐網》點名5大「腦補王」星座，看似淡定其實滿腦小劇場，快來看看有沒有你或你身邊的同事上榜！

雙魚座：把職場過成偶像劇的戲精本精

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雙魚座總是充滿戲劇感，無論面對什麼情境，他們的腦補劇情都不會停。比如，主管開會時多看了鄰座同事一眼，雙魚馬上開始腦補「是不是我上周報表寫錯了？」「他是不是要被提拔了？那我會不會被邊緣化？」明明只是正常的工作交流，卻變成一部辦公室權力鬥爭的連續劇。

此外，雙魚對於訊息交流的語氣變化也格外敏感。若只收到一個「嗯」而非「嗯嗯」，他們便會解讀成「他是不是對我有意見？」「難道我提的方案太糟糕了？」其實對方可能只是忙著趕報告手快，但他們已經在腦中寫好三頁道歉信。

最精彩的劇情通常出現於加班時，若有異性同事在場，雙魚立刻腦補出「並肩作戰的革命情誼」，甚至幻想對方會覺得自己既努力又可愛。第二天，看到對方與別人多說了幾句話，他們又會立刻轉換成「原來只是我自作多情」的苦情戲。

處女座：細節控的災難式聯想

處女座的腦補並非空穴來風，而是基於他們深度推理的「證據鏈」。每當看到工作中的微小細節，處女座便會啟動排查模式。例如，若看到一張皺巴巴的文件，他們立刻想到：「我昨天打印的文件是不是這個？是不是漏了頁？會不會影響項目進度？」陷入無休止的自我檢討中。

他們對未完成的事項極為執著。如果發送的郵件超過兩小時未回復，處女座便會不斷自問「是不是我措辭不夠禮貌？」「附件是不是忘加了？」即使最終對方只是「剛在開會」，處女座依然會糾結，心想「早知道應該加個已讀回執」。

最典型的場景是，在工作群裡發言後沒人回應，處女座會逐字檢查自己的發言「是不是這句話太生硬了？」「是不是不該提建議？」「是不是大家覺得我多管閒事？」然後翻遍聊天記錄，試圖找出為何自己被忽略的原因。

巨蟹座：以家庭倫理劇視角看辦公室

巨蟹座總是會將職場關係與「家庭」相提並論，腦補出的劇情中充滿了家長裡短的味道。當新來的實習生表現得嘴甜乖巧時，巨蟹座立刻會開始揣測「他是不是想當辦公室寵兒？」「會不會搶走我的老鳥地位？」即便對方只是表現出自然的友好。

他們對小團體的敏感度也很高，如果發現同事中午吃飯沒叫自己，會立即聯想到：「我上次拒絕幫他們帶奶茶，是不是得罪人了？」「難道他們在背後說我壞話？」儘管事實上，大家可能只是臨時換了口味，巨蟹卻已經開始準備帶些小零食來緩和關係。

當主管批評他們時，巨蟹常會將正常的錯誤指正理解為「失望」「嫌棄」「放棄」，甚至幻想父母會因為自己的職業表現而感到難過。即便主管早已忘記這件事，巨蟹可能仍會偷偷擦眼淚，覺得自己是個不稱職的孩子。

天蠍座：將同事視為諜戰片中的角色

天蠍座的腦補總是帶有懸疑濾鏡，同事的每一個舉動對他們來說都可能是「伏筆」。例如，當財務人員算錯報銷，天蠍會立刻想到：「她是不是故意的？上次我拒絕幫她女兒投票是不是記仇了？」

他們對「秘密」有執念，聽到同事們小聲交談，天蠍都會自動代入：「肯定在說我上周請假的事，會不會覺得我在摸魚？」然後開始不動聲色地觀察每個人的表情，試圖找出「誰是主謀」。

最極端的場景是當有同事遞交辭呈時，天蠍常會立刻腦補出：「公司要裁員了」、「他掌握了什麼內幕」、「下一個會不會是我？」並開始默默整理自己的工作記錄，為可能發生的「突發狀況」做好準備。結果發現，對方只是單純跳槽。

雙子座：切換頻道比翻書還快的腦補高手

雙子座的腦補速度像開了倍速播放，前一秒還在想「老闆誇我方案好，是不是準備給我加薪？」下一秒就跳到「萬一加薪後同事嫉妒怎麼辦？」十分鐘內，他們能上演五部不同類型的劇情。

特別是在對話上，雙子座喜歡預演。準備打電話給客戶時，他們會在腦中預演十幾種開場白，甚至能提前準備好對方可能說的「不」字的反駁台詞。結果一接通電話，對方一句「沒問題」，所有的劇本瞬間作廢。

在開會時，雙子也總是腦洞大開。當主管提出一個新方案，雙子立刻腦補：「如果我負責這個項目，能拿多少獎金？」「如果搞砸了會不會被批評？」結果等回過神來，他們已經錯過了關鍵信息，能偷偷問旁邊的人「剛才說了什麼？」

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