屏東驚現「海上監獄」！10通緝犯登船偷渡柬埔寨...每人150萬

記者陳崑福／屏東報導

屏東地檢署偵破一起組織性跨國偷渡案，查出共18名涉案人，包括9名我國籍通緝犯或受限制出境者、1名非法入境的中國籍人士及8名共犯。該集團企圖將偷渡犯送往柬埔寨參與詐騙機房活動。檢察官偵查終結，依違反《入出國及移民法》、《國家安全法》、《臺灣地區與大陸地區人民關係條例》第10條第1項、《刑法》第164條等罪嫌提起公訴，並聲請沒收犯罪工具，全力守護國家邊境安全與法治秩序。

▲屏檢指揮海巡、警方查獲跨國偷渡案。（圖／記者陳崑福翻攝）

該案發生於114年3月14日，海巡署在東港外海137海浬處查獲「億錩號」漁船，船上人數與申報不符。經清點，竟藏有10名非法偷渡犯，其中9名為我國籍通緝犯或受限制出境者，另1名為非法入境的中國籍人士。全船人員當場被依法逮捕。並報請屏東地檢署檢察官進一步擴大偵辦，追查幕後策劃偷渡的主嫌許巍耀及其共犯吳俊延等人。

檢方調查指出，許巍耀為獲取不法利益，與吳俊延分工合作，負責招募偷渡者、聯絡交通與住宿，並以每人150萬元為代價策劃偷渡。偷渡者包括涉及毒品、槍砲、詐欺等重大案件之通緝犯及限制出境者，另有中國籍人士陳福定，擬共同前往柬埔寨從事詐騙行為以償還偷渡費用。

行動中，該集團以泡棉船將偷渡犯由岸邊載至海上，再轉乘不同漁船規避港口與安檢通報，藉此逃避查驗。「億錩號」漁船為其中轉運工具，吳俊延安排船長與船員備妥物資，協助偷渡犯遠洋出境。行動環環相扣，組織嚴密，足見其犯罪結構完整。

檢察官認定許巍耀等7人違反《入出國及移民法》及《國家安全法》，另許姓偷渡犯等9人則違反逃避出境檢查規定，依法提起公訴。其中7名主嫌經法院裁定繼續羈押；另並聲請沒收作案工具，如手機、泡棉船、汽車與漁船等，以防再犯。

屏東地檢署強調，偷渡行為不僅破壞邊境安全，還可能為跨境詐騙、毒品與人口販運打開通路，後果嚴重。本案揭示偷渡集團與詐騙勢力結合的嚴重性，檢警海巡將持續加強查緝，杜絕國安漏洞，守護社會安定。同時呼籲民眾切勿心存僥倖，若掌握非法偷渡情資，應即通報，一同守護國家安全。