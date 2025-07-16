苗栗驚傳急診室暴力！病患持刀刺醫師　英勇女護理師3秒制伏

▲苗栗為恭醫院日前發生急診室病患企圖持利刃攻擊醫師事件，護理師朱銘慧機警制伏病患接受院方表揚 。（圖／為恭醫院提供，下同）

記者楊永盛 ／苗栗報導

苗栗縣頭份市為恭醫院日前受理郭姓女精神病患赴急診室治療時，郭女突然情緒失控，趁著醫師不注意空檔，拿著醫院的剪刀企圖攻擊診治的醫師，幸好眼尖的護理師朱銘慧發覺，在3秒內及時制伏女病患，化解一場急診室危機，醫院今（16日）也公開表揚朱女，並頒發1.2萬元獎金。

頭份警分局指出，今年5月5日23時接獲為恭醫院報案，指稱發生急診室暴力事件，經警方到場瞭解，郭女因情緒不穩被家屬要求救護車載到為恭醫院急診室就醫時，利用醫師背對她時，自流理台持利剪欲朝醫師脖子攻擊，幸好旁邊的護理師朱銘慧察覺，趕緊呼喊保全、第一時間自己撲身向前，3秒鐘內制伏郭女。警方偵訊後依違反醫療法、恐嚇罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。

為恭醫院今天指出，朱銘慧並未學習過武術，但平時服務病患、從事護理工作時即展現優秀的臨場反應力；案發時女病患突然在急診室拿起剪刀，朱銘慧勇敢制伏，她謙虛說：因該女病患身材較嬌小，才有驚無險化解危機。

為恭醫院表示，朱護理師的英勇行動不僅避免醫師受傷，也穩定了急診室現場秩序，使其他病人得以繼續接受醫療服務，避免整體醫療流程中斷。此舉展現第一線護理人員不僅具備醫療專業，亦有危機處理與現場判斷的能力。

醫院指出，依據現行醫療安全規範，若急診區域發生重大暴力或攻擊事件，為保全現場證據與人員安全，必須全面清空並封鎖區域，配合警方採證作業，可能導致數小時甚至數日急診室無法正常運作，對病人照護與整體醫療服務將造成嚴重影響。

為表彰朱銘慧護理師的勇氣與專業表現，為恭醫院院長李文源頒發獎金12000元，並予以記大功一支。李文源表示，朱護理師面對突發危機毫不猶豫，勇敢挺身而出，展現出無可取代的護理價值，院方深感驕傲，也希望她的精神能鼓舞更多醫護同仁。