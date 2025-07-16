　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

苗栗驚傳急診室暴力！病患持刀刺醫師　英勇女護理師3秒制伏

▲苗栗為恭醫院日前發生急診室病患企圖持利刃攻擊醫師事件，護理師朱銘慧機警制伏病患接受院方表揚 。（圖／為恭醫院提供）

▲苗栗為恭醫院日前發生急診室病患企圖持利刃攻擊醫師事件，護理師朱銘慧機警制伏病患接受院方表揚 。（圖／為恭醫院提供，下同）

記者楊永盛 ／苗栗報導

苗栗縣頭份市為恭醫院日前受理郭姓女精神病患赴急診室治療時，郭女突然情緒失控，趁著醫師不注意空檔，拿著醫院的剪刀企圖攻擊診治的醫師，幸好眼尖的護理師朱銘慧發覺，在3秒內及時制伏女病患，化解一場急診室危機，醫院今（16日）也公開表揚朱女，並頒發1.2萬元獎金。

頭份警分局指出，今年5月5日23時接獲為恭醫院報案，指稱發生急診室暴力事件，經警方到場瞭解，郭女因情緒不穩被家屬要求救護車載到為恭醫院急診室就醫時，利用醫師背對她時，自流理台持利剪欲朝醫師脖子攻擊，幸好旁邊的護理師朱銘慧察覺，趕緊呼喊保全、第一時間自己撲身向前，3秒鐘內制伏郭女。警方偵訊後依違反醫療法、恐嚇罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。

為恭醫院今天指出，朱銘慧並未學習過武術，但平時服務病患、從事護理工作時即展現優秀的臨場反應力；案發時女病患突然在急診室拿起剪刀，朱銘慧勇敢制伏，她謙虛說：因該女病患身材較嬌小，才有驚無險化解危機。

▲苗栗為恭醫院日前發生急診室病患企圖持利刃攻擊醫師事件，護理師朱銘慧機警制伏病患接受院方表揚 。（圖／為恭醫院提供）

為恭醫院表示，朱護理師的英勇行動不僅避免醫師受傷，也穩定了急診室現場秩序，使其他病人得以繼續接受醫療服務，避免整體醫療流程中斷。此舉展現第一線護理人員不僅具備醫療專業，亦有危機處理與現場判斷的能力。

醫院指出，依據現行醫療安全規範，若急診區域發生重大暴力或攻擊事件，為保全現場證據與人員安全，必須全面清空並封鎖區域，配合警方採證作業，可能導致數小時甚至數日急診室無法正常運作，對病人照護與整體醫療服務將造成嚴重影響。

為表彰朱銘慧護理師的勇氣與專業表現，為恭醫院院長李文源頒發獎金12000元，並予以記大功一支。李文源表示，朱護理師面對突發危機毫不猶豫，勇敢挺身而出，展現出無可取代的護理價值，院方深感驕傲，也希望她的精神能鼓舞更多醫護同仁。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
574 4 3642 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
獨／林襄經紀人宣布離開台灣　壓力過大移居蘇州「我才睡得著覺」
快訊／鳳梨遭掃射！現場找到12顆彈殼
快訊／卓榮泰震怒！　下令追究責任、嚴懲教練
LIVE／台師大「女足抽血案」受害學生勇敢出面
快訊／鳳梨遭尾隨連開9槍　嫌犯騎車逃逸
新莊小三穿性感睡衣爬4樓外牆！驚險畫面曝
女足隊被逼抽血　律師怒轟涉犯2罪「非常嚴重」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

屏東驚現「海上監獄」！10通緝犯登船偷渡柬埔寨...每人150萬

快訊／基隆台電營業處「外包工人施工墜樓」！無呼吸心跳搶救中

快訊／鳳梨遭槍手尾隨掃射！警曝「現場12彈殼」：鎖定身分追查中

4度性侵國小女友！19歲男噁喊：我太大　判3年10月

開槍致死案無罪定讞！副所長發聲：尊重判決、依法用槍守護民眾

快訊／網紅「鳳梨」遭尾隨連開9槍　嫌犯騎車逃逸

苗栗驚傳急診室暴力！病患持刀刺醫師　英勇女護理師3秒制伏

無照老公開車肇事釀2傷　桃園女頂包露餡被起訴

越女和已婚男友爭吵　穿露背短裙睡衣爬4樓窗台…警消勸說救下

台南風災後驚見2米臭青母垂死掙扎　鄉親喝到水塔鳥屍水喊噁

Jennie台上拉開衣服　大方「露胸器」超辣！

【新北萬里無頭人】凌晨街頭撞鬼？駕駛崩潰差點褲底失守

陳喬恩曝選擇Alan的契機 「連續聊3天」：懶得換人XD

【整片海在跳！】青麟魚海面瘋狂竄跳 釣客看傻：世界末日？

【在押有望自由？】柯文哲現身笑了！ 沈慶京卡關5天還沒交保

【越南人都信了】女模仿太到位假裝同鄉亂聊天

【泰格與雪兒】他不是三歲吧?

會壞掉！老公換新車超愛護　老婆氣炸：放家裡供著拜別開

【超萌組合】奶爸背幼嬰上場跳Locking

粉絲「鏡頭忘了轉正」　GD笑瘋還模仿拍片XD

屏東驚現「海上監獄」！10通緝犯登船偷渡柬埔寨...每人150萬

快訊／基隆台電營業處「外包工人施工墜樓」！無呼吸心跳搶救中

快訊／鳳梨遭槍手尾隨掃射！警曝「現場12彈殼」：鎖定身分追查中

4度性侵國小女友！19歲男噁喊：我太大　判3年10月

開槍致死案無罪定讞！副所長發聲：尊重判決、依法用槍守護民眾

快訊／網紅「鳳梨」遭尾隨連開9槍　嫌犯騎車逃逸

苗栗驚傳急診室暴力！病患持刀刺醫師　英勇女護理師3秒制伏

無照老公開車肇事釀2傷　桃園女頂包露餡被起訴

越女和已婚男友爭吵　穿露背短裙睡衣爬4樓窗台…警消勸說救下

台南風災後驚見2米臭青母垂死掙扎　鄉親喝到水塔鳥屍水喊噁

民眾黨720闖民進黨中央黨部前反罷免　6藍委＋館長將現身

斗六市工湖路拓寛工程動工　張麗善：紓解交通擁塞帶動經濟發展

機捷A9林口捷運宅成功標租　鐵道局首次引進包租代管

陸超過150萬開發者在輝達實現創新　黃仁勳：AI下一步是機器人系統

「窗戶液態隔熱紙」室內降4度熱銷　6招輕鬆幫家降溫

與葉總經典對決！高志綱拚傳球準度　笑稱怕投不到二壘

51歲張震嶽自豪精子漂亮！　下月喜迎二寶「性別曝光」

屏東驚現「海上監獄」！10通緝犯登船偷渡柬埔寨...每人150萬

達美直飛西雅圖機上亮點！商務艙套房可平躺　最快明年有免費WiFi

日籍女團XG剃頭大膽作風吸睛　戴G-SHOCK秀百變風格

【皮在癢】女兒問「妳怎麼叫」後猛壓手　媽被夾痛到大聲喊XD

社會熱門新聞

警遭衝撞開5槍擊斃女乘客　無罪確定

鄧佳華低調入監！服刑6天現況曝光

新北男掀開棉被性侵「女友女兒的女友」

幼兒園爆虐待性侵　童躲衣櫃喊：不要finger inside

即／網紅「鳳梨」遭尾隨連開9槍　嫌犯騎車逃逸

台電員工命危裝葉克膜　爸爸發文請大家幫祈禱

病危女與重病男友完成結婚登記　隔日安詳離世

即／台師大「抽血換學分」　北檢要辦了

即／嘉義台電員工遭電擊重傷　過程曝光

6千伏特高壓電左手進右手出　台電36歲員工心肺重創

嬤停電葬身火海　爆要家屬拿防火災海報拍照

即／台中18歲女遭割頸「鮮血噴牆」　23歲前男友落網

快訊／花蓮凌晨4死惡火！ 一家六口僅夫妻倖存

即／台中18歲女被刀割頸　警方鎖定嫌犯追查中

更多熱門

相關新聞

女兒狂捐200萬！老爸崩潰「淚求基金會退款」：捐的是我們養老錢

女兒狂捐200萬！老爸崩潰「淚求基金會退款」：捐的是我們養老錢

大陸江蘇省一名黃姓父親控訴，女兒患精神分裂症，無民事行為能力，向基金會提供了司法鑑定報告、病歷和住院記錄，但該基金會只同意退還三分之一的捐款，拒絕全額退款，讓他相當氣憤。律師直言，當事人精神病患的監護人可直接訴諸法院，依法維權。

雲林警奪刀救人！獲警政署長頒「好人好事楷模」

雲林警奪刀救人！獲警政署長頒「好人好事楷模」

宏恩醫院病人被虐打！分院長曝他「5天打倒10多人」

宏恩醫院病人被虐打！分院長曝他「5天打倒10多人」

他坐車上交談　慘遭精神病患持刀捅死！

他坐車上交談　慘遭精神病患持刀捅死！

精神病患列冊管理　高警局：不當公文

精神病患列冊管理　高警局：不當公文

關鍵字：

急診暴力頭份為恭精神病患

讀者迴響

熱門新聞

警遭衝撞開5槍擊斃女乘客　無罪確定

師大女足抽200管血換學分　她摘墨鏡：該遮遮掩掩的不是我

老闆揭鄧佳華「6萬月薪交女友」真相：腦子都精蟲

教授問「整個師大都要道歉嗎」　網怒洗版

鄧佳華低調入監！服刑6天現況曝光

前AV濱崎真緒跨海發律師聲明！要求一劍浣春秋道歉

新颱風周四恐誕生　最接近台灣時間曝

向佐欠賭債大翻盤！賭場1天急改口道歉

緯創數技投控董「小40歲女密友」　正面照曝光

新北男掀開棉被性侵「女友女兒的女友」

LINE「13款免費貼圖」限時下載！

台健身國手睡夢中離世！享年46歲

產後無法工作欠67萬卡債　女靠AI幫忙還債

緯創數技投控已婚董事長　帶「小40歲女密友」回家約會

「薇帕」颱風最快明天生成　下周又有熱帶系統接力

更多

最夯影音

更多

Jennie台上拉開衣服　大方「露胸器」超辣！

【新北萬里無頭人】凌晨街頭撞鬼？駕駛崩潰差點褲底失守

陳喬恩曝選擇Alan的契機 「連續聊3天」：懶得換人XD

【整片海在跳！】青麟魚海面瘋狂竄跳 釣客看傻：世界末日？

【在押有望自由？】柯文哲現身笑了！ 沈慶京卡關5天還沒交保

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

在家也能享用得來速早餐

在家也能享用得來速早餐

「文里補習班」開課啦！教你如何用微波爐快速做出理想早餐，快來一起上課吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面