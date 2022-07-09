　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／道歉了！「安倍效應」精神病患列冊管理　高市警局：不當公文

▲▼ 高雄市警察局外觀。（圖／記者吳世龍攝）

高雄市警察局外觀。（圖／記者吳世龍攝）

記者吳奕靖／高雄報導

日本前首相安倍晉三被槍擊身亡，高雄市警察局9日發出了一份公文，表示「因應日本前首相遭槍擊案，請依說明事項落實執行強化社會安全工作」，不過其中談到要對「精神病患」列冊管理，避免成為危險因子，讓知名警眷谷百合痛批「對特殊族群是很嚴重的歧視」，而高雄市政府警察局在稍早發出3點澄清，也表示歉意。

高雄市政府警察局在9日發出的公文，裡頭就陳述為了因應日本前首相遭槍擊案，各分局應該對轄區內的「高危險」個案，持續加強下列工作，其中包含要派出所應「掌握轄區精神病患及物質濫用對象並列冊管理，以關懷、服務之態度查訪監控，主動掌握現況，避免成為危險因子」。

▲高雄市政府警察局發文的公文 。（圖／民眾提供）

▲高雄市政府警察局發文的公文 。（圖／谷百合提供）

這份公文讓谷百合痛批「對特殊族群是很嚴重的歧視」，她強調：「我們在醫院都可以看到對精神病患的正確觀念宣導，醫療體系不斷宣導精神病患並非絕對都會傷害他人，更不能把諸多違法行為與精神病患劃上等號，造成非精神病患逃過法律的制裁」。

而且依據精神衛生法之規定，精神病患出院後是主管機關必須盡追蹤保護之責，高雄市警局竟然凌駕法律，對這個特定族群對病患展開積極監控。谷百合強調「鎖定精神疾病史的人民為警戒對象，甚至誇張的加入『疑似』精神病人這個族群。這是多麼偏差的歧視，警察機關對弱勢族群都如此歧視了，是要如何讓社會大眾用正確的方式看待這群人呢」？

高雄市警察局9日晚間八點發出三點聲明，首先表示歉意，「針對先前通報內容中的不當用詞，向病患及家屬致歉。該通報係屬本局基於業務宣導，重申相關作法，並無針對特定族群有特別作為。該不當公文已抽回，並再次向病患及家屬表達最誠摯的歉意」。

第二點是強調有關精神病患是由社會安全網的衞生、社福單位合作，共同進行關懷工作，非警方業管。第三部分，警方重申會針對有暴力前科的治安疑慮對象，進行監控，防止暴力事件再次發生。

►康寧保鮮盒超級特價來了！能放冷凍也能進烤箱　不買會後悔

ET快訊
40%人確診後狂掉髮！醫揭長新冠「落髮3原因」
台北電影獎／恭喜！　《修行》陳湘琪奪影后
IU凌晨2點「偷吃泡麵」　隔天看鏡頭嚇壞：太腫了吧
自製槍擊安倍晉三兇器　嫌網購火藥「每根金屬管6子彈」可射18
快訊／羅志祥小巨蛋開唱　「無預警宣布喜訊」全場嗨翻
最美博士剖析「妹妹變黑」2大主因：一直摩擦或太緊
您的外送員「正在炒菜中」！餐廳廚房照曝光萬人笑翻

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

獨／道歉了！「安倍效應」精神病患列冊管理　高市警局：不當公文

快訊／華航驚傳男子「降落前暴走」　當眾大脫衣服褲子

快訊／宜蘭南方澳豆腐岬8歲童溺水！　送醫搶救仍宣告不治

快訊／3人換泳褲下水玩　新北男新店青潭堰失蹤！

妙齡女暈眩不適向派出所求援　瞬間癲癇發作...警消合力急送醫

獨／安倍效應！「精神病患」列冊管理　高市警公文曝光挨轟歧視

雲林今年車禍累計56死　警方強力取締...1夜查獲6酒駕

男KTV唱歌與隔壁客人起口角　亮出斧頭揮兩下...重判拘役40天

男子疑似落水！大度橋上留外套鞋子　消防人員全面搜救中

快訊／他住院一天振興醫院頂樓墜下身亡　死亡原因檢警調查中　

安倍晉三演講中彈命危 槍手偽裝民眾背後開槍

安倍晉三胸部中彈　警方：霰彈槍襲擊背部

女友連續追問死亡問題　男友秒答求生技能滿點

安倍「背後中彈」瞬間曝 兇手連轟2槍被警制伏

安倍晉三左胸、右頸中彈　搶救宣告不治享壽67歲

《交換情侶》女友面前「教新歡打撞球」　正宮忍怒「好玩嗎？」他眼神飄：嗯。

41歲嫌2槍擊倒安倍晉三　開火後槍放原地等人抓

獅猿激戰爆發觸身球衝突　投手胡智為遭驅逐出場

媽背娃吃飯心好累QQ　還沒吃孩就嗨起來狂動

店家接單才過8分就來催　外送員爆氣：王八蛋爛店

獨／道歉了！「安倍效應」精神病患列冊管理　高市警局：不當公文

快訊／華航驚傳男子「降落前暴走」　當眾大脫衣服褲子

快訊／宜蘭南方澳豆腐岬8歲童溺水！　送醫搶救仍宣告不治

快訊／3人換泳褲下水玩　新北男新店青潭堰失蹤！

妙齡女暈眩不適向派出所求援　瞬間癲癇發作...警消合力急送醫

獨／安倍效應！「精神病患」列冊管理　高市警公文曝光挨轟歧視

雲林今年車禍累計56死　警方強力取締...1夜查獲6酒駕

男KTV唱歌與隔壁客人起口角　亮出斧頭揮兩下...重判拘役40天

男子疑似落水！大度橋上留外套鞋子　消防人員全面搜救中

快訊／他住院一天振興醫院頂樓墜下身亡　死亡原因檢警調查中　

「以前剛進來不懂」　陳禹勳百中繼M1感性告白

楊博軒／胡綾芳惜遭世界第1中國雅思逆轉　大馬大師賽4強止步

百元理髮剪得被狗啃！她道歉「兒子對不起」耳朵被割傷　網全傻眼

表明要冰咖啡仍買熱的！他不解「被無視」原因　專家曝1方向反思

斯里蘭卡陷動盪　台商：目前安全無虞但生活辛苦

電動自行車將正式更名！11月起須掛牌上路　酒駕超速均罰

高英軒等24年終圓夢！落淚奪北影　哽咽喊：五個台階，我走上來了

夏季綠寶石！五星食材直送五星飯店　新北鮮筍怎麼料理都美味

台北電影獎／恭喜！　《修行》陳湘琪奪影后

Karencici比賽慘遭淘汰　曝關詩敏後台暖舉

社會熱門新聞

高二生闖台電管制區進谷關戲水亡！　爸怒喊告

「怎麼沒吃午餐」板橋男竟狂刺母

即／留言「想槍斃蔡英文」　警方逮大學畢業生

中永和深夜連傳槍案！15歲少年持槍掃射2店家

獨／谷關知名地標「千年五葉松神木」倒了　主幹被蛀空

追撞前車10hr後死車內　男陳屍台灣大道

假離婚！老婆成別人「天菜」　他氣炸怒告小王又慘敗

即／宜蘭南方澳豆腐岬8歲童溺水不治

四海堂口太子遭斷手　北聯少年行兇下場曝

龍潭觀光大池驚見漂浮女屍 打撈上岸明顯死亡

即／16歲少年谷關野溪戲水跌落　卡3尺深潭被撈起

3車擋道被通知移車　他動作最慢車遭砸爛

即／三峽婦疑闖紅燈遭撞飛　送醫傷重不治

男子大鬧華航班機　當眾脫內褲

更多熱門

相關新聞

陳其邁拚連任　韓國瑜深藍鐵樁腳倒戈

陳其邁拚連任　韓國瑜深藍鐵樁腳倒戈

高雄市長陳其邁在9日下午前往位在三民區河北二路上香火鼎盛的玉皇宮天公廟參香。深藍背景的許文良主委得知陳其邁市長前往參香，號召多位在地國民黨里長出席支持，除了肯定市長拚市政不分黨派，更公開力挺支持陳其邁連任。

外網狂刷「安倍馬力歐」悼念　追憶經典一幕

外網狂刷「安倍馬力歐」悼念　追憶經典一幕

安倍效應！「精神病患」列冊管理　高市警公文曝挨轟：歧視

安倍效應！「精神病患」列冊管理　高市警公文曝挨轟：歧視

7特警擋不住安倍遭槍擊！　侯友宜挺台灣維安：可以做得很好

7特警擋不住安倍遭槍擊！　侯友宜挺台灣維安：可以做得很好

一文看懂「安倍經濟學」三支箭影響日本經濟

一文看懂「安倍經濟學」三支箭影響日本經濟

關鍵字：

高雄安倍效應精神病精神病患槍擊列冊管理

讀者迴響

熱門新聞

女星懷胎4月「胎兒異常罹罕病」！忍痛引產大哭

日網友恐怖預言有大事發生！警介入調查

安倍晉三中彈身亡　7張圖看這場暗殺事件

安倍身亡「日年輕人超冷漠」2原因曝光！

《小鬼當家》男星離世！

高二生闖台電管制區進谷關戲水亡！　爸怒喊告

安倍遇刺身亡「女神級保鑣」也在場　真實身分起底

安倍身亡…愛妻絕望淚吐1句話！94歲母放聲大哭

周曉涵小7歲男友是《機智》的他！

羅志祥唱一半...當紅網紅突現身虧：很會管理時間

誰攻擊你的水缸？烏龜嚇到掉下巴

安倍槍擊近距離視角影片曝光　槍響回頭後摀胸倒地

莫子儀宣布「我結婚了」！甜喊太太：謝謝她體諒

兒子幼兒園「女同學長得像老公」！人妻追真相崩潰

27歲混血女星2年前得腦癌「又罹乳腺癌」！

更多

最夯影音

更多
安倍晉三演講中彈命危 槍手偽裝民眾背後開槍

安倍晉三演講中彈命危 槍手偽裝民眾背後開槍
安倍晉三胸部中彈　警方：霰彈槍襲擊背部

安倍晉三胸部中彈　警方：霰彈槍襲擊背部

女友連續追問死亡問題　男友秒答求生技能滿點

女友連續追問死亡問題　男友秒答求生技能滿點

安倍「背後中彈」瞬間曝 兇手連轟2槍被警制伏

安倍「背後中彈」瞬間曝 兇手連轟2槍被警制伏

安倍晉三左胸、右頸中彈　搶救宣告不治享壽67歲

安倍晉三左胸、右頸中彈　搶救宣告不治享壽67歲

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面