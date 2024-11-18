女兒狂捐200萬！老爸崩潰「淚求基金會退款」：捐的是我們養老錢

▲律師直言，當事人精神病患的監護人可直接訴諸法院，依法維權。（圖／翻攝自華商報）

圖、文／CTWANT

大陸江蘇省一名黃姓父親控訴，女兒患精神分裂症，無民事行為能力，向基金會提供了司法鑑定報告、病歷和住院記錄，但該基金會只同意退還三分之一的捐款，拒絕全額退款，讓他相當氣憤。律師直言，當事人精神病患的監護人可直接訴諸法院，依法維權。

根據陸媒《華商報》報導，黃父表示，女兒從2019年底就沒出去工作，患有精神疾病，沒有行為能力，常常衝動消費、捐款，「她捐的是我們家裡的錢，我們家裡的錢都在一個帳戶，捐的是我們養老的錢，她發病期間捐款42.7萬人民幣（約新台幣192萬元）給燈塔慈善救助基金會是無效的。」

黃父透露，提供了相關退回捐贈款申請，但對方不認，也不退還捐款，「我反映至今也沒給書面答覆，民政廳工作人員說，這個事講不清楚，應該做一個鑑定。他們認為我們不敢去做鑑定，不會去做這個鑑定，但我們還是在10月份做了鑑定，鑑定結果證明我孩子在捐款發生期間沒有民事行為能力，所以這個捐款是無效的。」

司法鑑定意見書顯示，黃父的女兒罹患精神分裂症。即便如此，黃父嘆，對方仍不退款，「民政廳說這是他們下面的慈善機構，他們只負責發照，說這屬於我們之間的民事糾紛，我認為民政廳是監管上級，應該約束、監管，怎麼讓人接受？」

針對此事，陝西恆達律師事務所高級合夥人、知名公益律師趙良善指出，精神病患者能否要求退還捐款，不能一概而論，要視具體情況而定。趙良善建議，如協商不成，當事人精神病患的監護人可繼續向當地民政部門投訴回饋，由當地民政部門出面調處，當然，當事人精神病患的監護人亦可直接訴諸法院，依法維權。

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