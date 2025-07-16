陸國台辦：堅決反對賴清德以任何形式「過境竄美」

▲大陸國台辦發言人陳斌華。（圖／記者陳冠宇攝）

記者任以芳／綜合報導

總統賴清德8月將出訪友邦巴拉圭，期間可能「過境」美國。對此，大陸國台辦發言人陳斌華今（16）日指出，「我們堅決反對美國與中國台灣地區進行任何形式的官方往來，堅決反對賴清德以任何由頭、任何形式『過境』竄美。」

陳斌華表示，美方應恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，慎之又慎處理台灣問題，不向「台獨」分裂勢力發出任何錯誤信號。正告賴清德當局，「倚美謀獨」枉費心機、注定失敗。

陳斌華進一步說，一個中國原則是國際社會普遍共識和國際關係基本准則，為世界上絕大多數國家所堅持和恪守，是大義所在、人心所向、大勢所趨。「希望有關拉美和加勒比國家認清大勢，慎重處理涉台問題，早日加入中拉友好合作的大家庭。」

另外，被問及賴清德「團結十講」講話是否已經突破對岸紅線，以及大陸方面如何反制？

陳斌華說，賴清德所謂「團結十講」充斥著謊言與欺騙、敵意與挑釁，刻意扭曲、割裂歷史，七拼八湊、大肆兜售「台獨」分裂謬論，煽動兩岸對立對抗，可謂錯漏百出的「台獨」歪理邪說大雜燴和在島內蠱惑人心的「台獨」社會動員。

陳斌華繼續指出，充分表明其「台獨」本性冥頑不化，充分證明其是不折不扣的「和平破壞者」、徹頭徹尾的「戰爭販賣者」、名副其實的「麻煩製造者」。

陳斌華也表示，台海局勢緊張動蕩的「根源」在於民進黨和賴清德頑固堅持「台獨」立場、不斷進行謀「獨」挑釁，在「台獨」分裂的邪路上一條道走到黑。

陳斌華最後強調，「台灣是中國神聖領土不可分割的一部分，我們決不允許『台獨』分裂勢力以任何名義、任何方式把台灣從中分裂出去。任何分裂祖國的勢力和行徑，必將遭到全中國人民的迎頭痛擊！」