封殺台8家實體搞經貿武器化　國台辦反問陸委會：是誰先脫鈎斷鏈

▲大陸國台辦發言人陳斌華。（圖／記者陳冠宇攝）

記者任以芳／綜合報導

大陸將8家台灣實體列入出口兩用物項管制管控名單。我陸委會稱，大陸再次將經貿措施武器化，悖離台灣主流民意，完全無助於兩岸關係和平穩定發展。對此，大陸國台辦今（16）日也反問，是誰大搞「脫鈎斷鏈，損害兩岸經貿合作？」大陸商務部把台灣八家實體企業列入出口管制管控名單，「是捍衛國家主權和領土完整、維護台海和平穩定的必要舉措。」

陳斌華首先「三問」陸委會，究竟是誰在大肆謀「獨」挑釁，破壞台海和平穩定？是誰在違背台灣社會主流民意，阻撓限制兩岸交流合作？又是誰「唯美是從」、「賣台求榮」，大搞「脫鈎斷鏈」，損害兩岸經貿合作？兩岸同胞看得很清楚，民進黨當局無從抵賴。

陳斌華指出，漢翔航空工業股份有限公司等8家台灣地區實體蓄意配「台獨」分裂勢力「以武謀獨」，事實清楚、證據確鑿，將它們列入出口管制管控名單，是捍衛國家主權和領土完整、維護台海和平穩定的必要舉措，是維護兩岸經貿交流合作正常秩序和兩岸同胞利益福祉的正義行動，合理合法，正當必要。

被問及，台灣經濟部近期更新了戰略性高科技貨品出口的實體管理名單，名單中包含許多實體，例如華為、中芯等中資企業華為，對於大陸供應鏈

你提到的是華為限台灣當局限制華為中新社進行技術封鎖，阻止不了大陸科技創新步伐，企圖脫鈎斷裂，持續不了大陸產業升級。我想這方面有很多的案例，唯獨是未來大陸迸發出更大的創新活力，最大的最強的更強的升級動力。

賴清德上台以來，頑固堅持台獨立場，大聲喧嘩，規模十分貪圖體外塗釉。部分台灣企業機構蓄意配合台獨分裂勢力，威脅台海合作的形勢惡劣。

商務部依照相關法律法規，決定將漢翔航空工業股份有限公司等8家台灣實體業者列入《中華人民共和國兩用物項出口管制條例》，禁止向其出口兩用武器兩用就是軍用和民用，這是捍衛國家主權和領土完整，維護台海和平穩定的必要舉措，也是對台獨分裂勢力猖狂謀獨挑釁的堅決懲戒。