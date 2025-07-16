師大抽血案　百萬YTR怒了！預測「98%發展路線」網悲嘆絕望

▲中指通。（圖／翻攝自IG／fingermaster56）



記者鄺郁庭／綜合報導

台師大女足隊教練爆出「抽血換學分」，事後校方僅解除報爭議教授的教練職務，掀起風波。對此，百萬YouTuber「中指通」相當氣憤，卻也無奈直呼「最可能的發展」很悲哀，「以過往經驗跟這種學校的尿性來看，很大經驗就是高司單位跟學校一起搓湯圓」、「以拖待變，裝死不回應等社會大眾淡忘」。

中指通在Threads發文表示，雖然希望社會大眾能持續關注師大女足事件，但依照台灣高教體系來看，「最可能的發展」令人絕望。他悲觀預測，最終可能只是高司單位和學校一起「搓湯圓」，甚至老師跟歷屆學長姐傾巢而出，對學生跟家屬施壓各個擊破。

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最後以拖待變、裝死不回應，等社會大眾淡忘，不適任教師安全下莊，申請退休、爽領退休金。中指通直嘆，「可能會有奇蹟啦！但台灣高教大概98%會走上面這個路線。」

貼文引發討論，「想看那些人坐牢的劇本，終究是這麼難嗎」、「體育圈很小，很謝謝這些勇敢發聲的學生～為正義和之後的學弟妹樹立好榜樣」、「台灣的學術界真的有很多奇奇怪怪的事情」、「學校比師大女足隊還會踢球，只是踢的是皮球」、「每次看到這些新聞，都對社會好絕望…現實終究不是童話，壞人都得不到懲罰。」