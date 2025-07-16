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台美關稅比32％高？　外交部：不確定也不能說樂觀盡力談判

▲外交部政務次長陳明棋（圖右）16日上午赴立法院外委會，並於會 聯訪 立法院外交委員會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲外交部政務次長陳明棋（圖右）16日上午赴立法院外委會，並於會前受訪。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

美國總統川普延緩「對等關稅」90天後，預計8月1日上路，各界關注政府對美談判結果，且憂心比原本的32％稅率高。外交部政務次長陳明祺今（16日）表示，「我們都不確定」，世界上應該很少國家在談判還沒結束就知道具體稅率，只能說雙方看到誠意，大家持續進行溝通中。另陳明祺也說，不能說樂觀，「我們盡力在談判」。

立法院外交國防委員會邀請外交部部長、國家安全局局長、經濟部次長、財政部次長、農業部次長、行政院經貿談判辦公室副總談判代表，16日報告「台美對等關稅談判進度、預期成果、對我國可能之衝擊及因應策略」，並備質詢，不過外交部由政次陳明祺出席，國安局則是副局長黃明昭。

由於外交部在上述報告的書面資料上提到，多項關鍵議題凝聚共識，媒體於會前聯訪時詢問，有幾個關鍵領域的共識是哪些方面？陳明祺回應，關稅談判過程中很多牽涉機敏，雙方有些「Give and Take」（互相讓步），可以確認的是，政府維護國家利益、產業利益，以及保障國人健康、確保糧食安全前提下，持續跟美方談判，對很多實質議題，得到好的進展，不過總體還在談的過程中，很多細節不便對外透露。

媒體追問，會否比32%還高？陳明祺說，「我們都不確定」，世界上應該很少國家在談判還沒結束就知道具體稅率，只能說雙方看到誠意，大家持續進行溝通中。是否對於談判樂觀？陳明祺表示，不能說樂觀，「我們盡力在談判」。媒體又問，是否我方沒有掌握川普政府態度？陳明祺指出，不是沒有掌握，其實還有很多變數，比如之前美國媒體報導的越南談判，結果最後有一些變化，這些外交部秉於職責，透過所有管道積極掌握跟了解當中。

另外，傳出總統賴清德預計8月出訪友邦巴拉圭、瓜地馬拉與貝里斯，媒體也問陳明祺，賴過境美國的地點，是否為紐約、德州。陳明祺回應，具體安排昨天總統府已經有回應，有確切安排會盡快跟媒體報告。

不過，昨天總統府發言人郭雅慧僅表示，目前並無相關說明，若有確定安排，會適時向國人公布報告。

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