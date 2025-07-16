大陸人民是不是中華民國國民？　國台辦這樣說

▲大陸國台辦發言人陳斌華。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／北京報導

陸委會近日稱「中國大陸人民也是中華民國國民」的說法已經失去效力。大陸國台辦表示，「兩岸同屬一個中國，兩岸同胞都是中國人」，「不是民進黨當局胡編亂造什麼教材所能抹殺得了」。

我教育部於近期完成13篇「識讀中國威脅」補充教材的審查，預計今年9月開學後陸續使用。陸委會表示，他們提醒教育部注意，「中國大陸人民也是中華民國國民」的說法已經失去效力，也就是說，「只有具有中華民國國籍的人才是中華民國國民」。

於今（16）日的國台辦例行記者會上，有媒體就此進行詢問，發言人陳斌華回應稱，「民進黨當局罔顧事實，歪曲歷史，企圖藉新編教材渲染所謂『大陸威脅』，煽動『反中抗中』，散播『台獨』主張，繼『台獨課綱』之後進一步毒害台灣青少年。其行可惡，其心可誅。我們對此予以強烈譴責。」

陳斌華還強調，「兩岸同屬一個中國，兩岸同胞都是中國人，萬里河山是兩岸中國人的共同家園。……這裡有億萬勤勞勇敢的人民、有舉世公認的發展奇蹟。這是兩岸中國人的共同傳承與驕傲，不是民進黨當局胡編亂造什麼教材所能抹殺得了、詆毀得了的。」

▲賴清德總統發表團結國家十講。（圖／總統府提供）

另一方面，有大陸官媒提問稱，「賴清德所謂『團結十講』在島內引發強烈爭議和反對、批評，國台辦發言人對其每講都進行批駁。請問賴清德的講話是否已經突破紅線？大陸方面如何反制？」

對此，國台辦發言人陳斌華表示，「賴清德所謂『團結十講』充斥著謊言與欺騙、敵意與挑釁，刻意扭曲、割裂歷史，七拼八湊、大肆兜售『台獨』分裂謬論，煽動兩岸對立對抗，可謂錯漏百出的『台獨』歪理邪說大雜燴和在島內蠱惑人心的『台獨』社會動員」。

陳斌華接著說，這「充分表明其『台獨』本性冥頑不化，充分證明其是不折不扣的『和平破壞者』、徹頭徹尾的『戰爭販賣者』、名副其實的『麻煩製造者』。」

陳斌華批評，「當前台海局勢緊張動蕩的根源是民進黨當局和賴清德頑固堅持『台獨』立場、不斷進行謀『獨』挑釁，在『台獨』分裂的邪路上一條道走到黑。」