台音樂家赴陸演出成大外宣？　國台辦：喊「我愛中國」何錯之有

▲台灣音樂家受邀赴大陸演出。（圖／朱紫渝授權提供）

記者陳冠宇／北京報導

一名台灣音樂家近日指控，赴陸演出後被要求吶喊「我愛黃河、我愛中國」，認為此舉讓人成為大陸大外宣的政治素材。對此，大陸國台辦表示，參與的台灣演藝人員都表示「很激動、很感動」，並反問「喊『我愛黃河』、『我愛中國』何錯之有？」

一名台灣年輕音樂家朱紫渝近日透過社群媒體公開表示，日前受邀參加「慶祝台灣光復八十週年」，團員卻被要求吶喊「我愛黃河、我愛中國」，她譴責使用隱瞞、半強迫的方式讓他人成為中國政府大外宣的政治素材。邀請方則發聲明表示，過程中沒有隱瞞和強迫。

對此，大陸國台辦發言人陳斌華今（16）日於例行記者會上表示，「據了解，這場音樂會很順利、很成功，參與的台灣演藝人員紛紛表示很激動、很感動。」

陳斌華強調，「我個人也認為，喊『我愛黃河』、『我愛中國』何錯之有？兩岸各界以各種方式共同紀念抗戰勝利和台灣光復80周年，是對先烈英雄事跡的緬懷紀念，是對民族情感的抒發表達，值得兩岸同胞共同肯定、積極參與。」

▲大陸國台辦發言人陳斌華。（圖／記者陳冠宇攝）

另一方面，原本金門縣預計於7月26日舉辦第13屆金廈泳渡活動、7月27日辦理第22屆金門海上長泳活動，經函送陸方申請專案入境人員名冊至教育部體育署審查，已確定未獲准。金門縣政府今日表示，深感遺憾，敬請各界諒察。

對於金廈泳渡受阻，陳斌華表示，廈金海峽橫渡活動是一項群眾體育活動，已連續舉辦多年，深受兩岸民眾喜愛和歡迎。

陳斌華指出，據了解，第13屆廈金海峽橫渡活動原定7月26日舉行，兩岸數百名參賽者已準備就緒，廈門和金門有關方面也作了精心準備。

他接著批評，「民進黨當局卻突然橫加阻撓，違背兩岸民眾希望交流交往、走近走親的心聲和期待，如此濫權妄為，不得人心。」