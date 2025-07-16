單方面啟用W121　國台辦：大陸空管工作無需與台灣協商

▲M503航線示意圖。（圖／民航局）

記者陳冠宇／北京報導

大陸民航局日前宣布啟用M503航線W121銜接線，陸委會要求陸方儘速透過既有機制與我方協商。大陸國台辦表示，啟用W121銜接航線是大陸民航空域管理的一項常規工作，符合國際民航組織規範，無需與台方協商。

大陸民航局宣布啟用W121銜接線之後，國台辦隨後表態稱，此舉有利於緩解航班成長壓力，減少航班延誤，保障旅客權益，「對兩岸同胞都有利」。陸委會則強調，M503三條銜接航路的啟用需經雙方溝通，陸方迄今已三度片面違反共識，要求陸方儘速透過既有機制與我方協商。

大陸國台辦發言人陳斌華今（16）日於例行記者會上表示，M503航線在上海飛行情報區內，啟用M503航線W121銜接航線，是大陸民航空域管理的一項常規工作，符合國際民航組織規範，無需與台方協商。

陳斌華接著批評，民進黨當局藉機搞政治操弄、污蔑抹黑大陸，意在混淆視聽、欺騙島內（指台灣）民眾，煽動兩岸敵意對立，不得人心，注定徒勞。

▲大陸國台辦發言人陳斌華。（圖／記者陳冠宇攝）

另一方面，近期一艘浙江遠洋漁船在國際海域救援一艘台灣遠洋漁船。陳斌華介紹，5月29日，台灣遠洋漁船「日大展」號因突發機械故障，在麻六甲海峽航道上失控漂流，浙江省遠洋漁船「順行9」號第一時間施以援手，歷經7天7夜持續拖帶航行，最終將「日大展」號護送至台灣外側安全水域，保障了涉險漁船上51名船員的生命財產安全。

陳斌華指出，返台後，「日大展」號漁船所屬的台灣威達漁業公司第一時間寄來感謝信表示，「『順行9』號漁船在此次救援行動中展現出的專業素養和高尚品格，深刻體現了兩岸漁民血脈相連的同胞情誼」。

陳斌華接著強調，「兩岸同胞是一家人，血濃於水，手足情深，在重大自然災害和突發事故面前，兩岸同胞都會感同身受、互施援手、共克時艱。這次海上緊急救助再次說明兩岸同胞患難與共、守望相助的親情是割不斷、擋不住的」。