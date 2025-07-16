台灣能用了！　蘋果睡眠呼吸中止偵測、助聽器功能升級

▲蘋果推出新健康功能。（圖／翻攝蘋果官網，下同）

記者葉國吏／綜合報導

蘋果正式宣布，Apple Watch與AirPods Pro 2的多項健康功能已獲得台灣衛福部醫療器材許可，即日起正式啟用。新功能聚焦於睡眠與聽力健康，並延續蘋果一貫的三大原則：科學驗證、行動洞察力、使用者隱私保護。

Apple Watch新增的「睡眠呼吸中止症通知」功能，透過加速計分析夜間手腕的微小動作，偵測睡眠期間是否出現呼吸中斷現象。此功能每30天進行一次分析，需累積至少10晚的睡眠數據。若持續偵測到中度至重度睡眠呼吸中止症徵兆，系統將主動通知使用者。

蘋果表示，該功能已通過臨床實證，適用於Apple Watch Series 9、Series 10及Ultra 2，僅限18歲以上且尚未被診斷為睡眠呼吸中止症的使用者使用。此外，使用者可透過健康app匯出PDF報告，與醫療人員進一步討論。

蘋果同步推出全球首創的端對端聽力健康功能，包含臨床級聽力測試、非處方助聽器功能以及「降低高音量」模式。根據世界衛生組織（WHO）估算，全球約15億人受聽力損失影響，但多數人未獲足夠協助。

使用者只需配戴AirPods Pro 2，搭配iPhone或iPad，即可在家進行約五分鐘的「純音聽力測試」，並依據WHO標準提供聽力圖與dBHL數據，幫助使用者掌握自身聽力狀況。

AirPods Pro 2可根據聽力測試結果啟用個人化「助聽」功能。該功能支援語音強化、通透模式、音色設定與環境音微調，並提供「對話增強」模式，特別適合在吵雜環境中使用。此外，AirPods Pro 2新增「降低高音量」功能，此功能會在通透模式、適應式音訊與主動降噪模式下自動啟用。

蘋果指出，「睡眠呼吸中止症通知」功能已於台灣、日本、美國、歐盟等超過150個國家與地區推出；AirPods Pro 2的聽力測試與助聽器功能則在全球逾100個市場啟用。「降低高音量」功能需搭配最新韌體的AirPods Pro第2代，並使用相容的iPhone、iPad或Mac。