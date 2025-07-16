　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

台灣能用了！　蘋果睡眠呼吸中止偵測、助聽器功能升級

▲▼蘋果推出新健康功能。（圖／翻攝蘋果官網）

▲蘋果推出新健康功能。（圖／翻攝蘋果官網，下同）

記者葉國吏／綜合報導　

蘋果正式宣布，Apple Watch與AirPods Pro 2的多項健康功能已獲得台灣衛福部醫療器材許可，即日起正式啟用。新功能聚焦於睡眠與聽力健康，並延續蘋果一貫的三大原則：科學驗證、行動洞察力、使用者隱私保護。

Apple Watch新增的「睡眠呼吸中止症通知」功能，透過加速計分析夜間手腕的微小動作，偵測睡眠期間是否出現呼吸中斷現象。此功能每30天進行一次分析，需累積至少10晚的睡眠數據。若持續偵測到中度至重度睡眠呼吸中止症徵兆，系統將主動通知使用者。

▲▼蘋果推出新健康功能。（圖／翻攝蘋果官網）

蘋果表示，該功能已通過臨床實證，適用於Apple Watch Series 9、Series 10及Ultra 2，僅限18歲以上且尚未被診斷為睡眠呼吸中止症的使用者使用。此外，使用者可透過健康app匯出PDF報告，與醫療人員進一步討論。

蘋果同步推出全球首創的端對端聽力健康功能，包含臨床級聽力測試、非處方助聽器功能以及「降低高音量」模式。根據世界衛生組織（WHO）估算，全球約15億人受聽力損失影響，但多數人未獲足夠協助。

使用者只需配戴AirPods Pro 2，搭配iPhone或iPad，即可在家進行約五分鐘的「純音聽力測試」，並依據WHO標準提供聽力圖與dBHL數據，幫助使用者掌握自身聽力狀況。

▲▼蘋果推出新健康功能。（圖／翻攝蘋果官網）

AirPods Pro 2可根據聽力測試結果啟用個人化「助聽」功能。該功能支援語音強化、通透模式、音色設定與環境音微調，並提供「對話增強」模式，特別適合在吵雜環境中使用。此外，AirPods Pro 2新增「降低高音量」功能，此功能會在通透模式、適應式音訊與主動降噪模式下自動啟用。

蘋果指出，「睡眠呼吸中止症通知」功能已於台灣、日本、美國、歐盟等超過150個國家與地區推出；AirPods Pro 2的聽力測試與助聽器功能則在全球逾100個市場啟用。「降低高音量」功能需搭配最新韌體的AirPods Pro第2代，並使用相容的iPhone、iPad或Mac。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
597 2 0789 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「炒非常久的周末颱風雛形出現」　各國模式路徑曝
緯創董事長「小40歲女密友」正面照曝光　每月接受3萬金援
快訊／上班注意！　國1追撞塞爆
鄧佳華被關！　老闆揭「6萬月薪交女友」真相：腦子都精蟲
仙塔律師出入「富商飯局」　名媛揭秘密關係
快訊／花蓮凌晨4死惡火！ 一家六口僅夫妻倖存
颱風估最快後天生成　發警報機率曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

台灣能用了！　蘋果睡眠呼吸中止偵測、助聽器功能升級

蘋果摺疊機要來了！預估售價、發布時間曝光

2025上半年平板銷售Top 10出爐　萬元平板退場中？iPad 11成最大贏家

進藤喜彥的蘋果創作心法　曝超狂「Mac Studio+螢幕」搬國外工作

iPhone 17傳聞再度逆轉？分析師曝基本款將搭載A19晶片

Jennie台上拉開衣服　大方「露胸器」超辣！

【新北萬里無頭人】凌晨街頭撞鬼？駕駛崩潰差點褲底失守

陳喬恩曝選擇Alan的契機 「連續聊3天」：懶得換人XD

【在押有望自由？】柯文哲現身笑了！ 沈慶京卡關5天還沒交保

【越南人都信了】女模仿太到位假裝同鄉亂聊天

【泰格與雪兒】他不是三歲吧?

會壞掉！老公換新車超愛護　老婆氣炸：放家裡供著拜別開

【超萌組合】奶爸背幼嬰上場跳Locking

【整片海在跳！】青麟魚海面瘋狂竄跳 釣客看傻：世界末日？

粉絲「鏡頭忘了轉正」　GD笑瘋還模仿拍片XD

台灣能用了！　蘋果睡眠呼吸中止偵測、助聽器功能升級

蘋果摺疊機要來了！預估售價、發布時間曝光

2025上半年平板銷售Top 10出爐　萬元平板退場中？iPad 11成最大贏家

進藤喜彥的蘋果創作心法　曝超狂「Mac Studio+螢幕」搬國外工作

iPhone 17傳聞再度逆轉？分析師曝基本款將搭載A19晶片

連勝文挑戰煎蛋捲　蔡依珊爆氣喊：火要關啦！真實互動笑翻網友

緯創數技投控董金援小40歲女密友　資歷顯赫獲邀「黃仁勳兆元宴」

深蹲結束槓鈴沒卡好！　23歲體育生「140kg重壓」雙腿當場骨折

全國最強「建中橄欖球隊」　球員洗澡被偷拍散布崩潰

《歌手》翻車後調適心情　范瑋琪低調遮臉「現身台北」

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

仙塔律師緊貼的「富商」身分起底　1原因名媛搶巴結

「紅姐」若來台會怎樣？　律師揭下場

晚安小雞再爆惡行「欠千萬貨款反寄信嗆聲」！　受害廠商賣房求生

國票證券副董「職場霸凌」　竟還反告申訴人毀謗

【皮在癢】女兒問「妳怎麼叫」後猛壓手　媽被夾痛到大聲喊XD

3C家電熱門新聞

蘋果摺疊機要來了！預估售價、發布時間曝光

台灣能用了！　蘋果睡眠呼吸中止偵測、助聽器功能升級

2025上半年平板銷售Top 10出爐

STUDIO A BTS教育優惠開跑！

Sony BRAVIA SOUNDBAR 影院聲效

iPhone 17基本款傳將搭載A19晶片

進藤喜彥的蘋果創作心法

傳蘋果規劃動態島重大升級

iPhone 17製造進度提前曝光

Lenovo RTX50筆電正式上市

直擊／MSI龍魂城現身三創！

三星Watch 8全系列亮相

iOS 26全新訊息背景功能登場

Gemini正式登陸Wear OS智慧手錶

更多熱門

相關新聞

蘋果摺疊機要來了！預估售價、發布時間曝光

蘋果摺疊機要來了！預估售價、發布時間曝光

蘋果摺疊機真的要來了！據多家外媒與分析師爆料，蘋果首款可摺疊手機「iPhone Fold」預計將於2026年下半年正式發表，雖然距離上市還有一段時間，但目前已經有不少關鍵規格與特色曝光，引發果粉高度關注。這款話題新機不僅外型突破、用料升級，更有機會改寫摺疊手機市場版圖，向三星Fold系列正面迎戰。

2025上半年平板銷售Top 10出爐

2025上半年平板銷售Top 10出爐

iPhone 17基本款傳將搭載A19晶片

iPhone 17基本款傳將搭載A19晶片

iPhone 17製造進度提前曝光

iPhone 17製造進度提前曝光

前蘋果設計長Jony Ive團隊加入OpenAI

前蘋果設計長Jony Ive團隊加入OpenAI

關鍵字：

蘋果

讀者迴響

熱門新聞

新颱風周四恐誕生　最接近台灣時間曝

新北男掀開棉被性侵「女友女兒的女友」

颱風估最快後天生成　發警報機率曝

「義渠王」前妻宣布再婚！嫁小9歲《慶餘年》男星

LINE「13款免費貼圖」限時下載！

產後無法工作欠67萬卡債　女靠AI幫忙還債

台電員工命危裝葉克膜　爸爸發文請大家幫祈禱

即／台中18歲女被刀割頸　警方鎖定嫌犯追查中

即／嘉義台電員工遭電擊重傷　過程曝光

嬤停電葬身火海　爆要家屬拿防火災海報拍照

川普宣布：與印尼達成關稅協議

即／證實台電董事長探視重傷員工　卓榮泰談普發1萬：會分散力量

幼兒園爆虐待性侵　童躲衣櫃喊：不要finger inside

19歲男大生爆肥得糖尿病　醫點名4大兇手：很多人天天吃

前AV濱崎真緒跨海發律師聲明！要求一劍浣春秋道歉

更多

最夯影音

更多

Jennie台上拉開衣服　大方「露胸器」超辣！

【新北萬里無頭人】凌晨街頭撞鬼？駕駛崩潰差點褲底失守

陳喬恩曝選擇Alan的契機 「連續聊3天」：懶得換人XD

【在押有望自由？】柯文哲現身笑了！ 沈慶京卡關5天還沒交保

【越南人都信了】女模仿太到位假裝同鄉亂聊天

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

在家也能享用得來速早餐

在家也能享用得來速早餐

「文里補習班」開課啦！教你如何用微波爐快速做出理想早餐，快來一起上課吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面