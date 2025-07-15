2025上半年平板銷售Top 10出爐　萬元平板退場中？iPad 11成最大贏家

▲2025上半年平板銷售Top 10 。（圖／傑昇通信提供，下同）

記者吳立言／綜合報導

根據傑昇通信公布的最新統計，2025年上半年台灣平板電腦市場展現穩健成長，門市整體平板銷量較去年同期上升6%。在前十大熱銷機型中，蘋果iPad 11 A16 WiFi（128GB）勇奪冠軍寶座，安卓陣營則由三星Galaxy Tab A9+ WiFi（8GB/128GB）居次。傑昇通信指出，即便面臨經濟壓力與預算緊縮，平板銷售仍逆勢上揚，顯示新品推出與通路促銷活動有助於激發消費需求。



從品牌分布來看，2025年上半年熱銷榜由蘋果、三星與紅米三大品牌包辦，呈現品牌高度集中現象。其中，蘋果以六款機型上榜，顯示其在台灣市場的絕對領先地位。三星則穩居安卓陣營主力，紅米則在入門市場站穩腳步。除了價格之外，產品的穩定性、操作體驗與售後支援等「非價格因素」也逐漸影響消費者的購買決策，顯示選購行為日趨理性。

iPad 11 A16 WiFi（128GB）因搭載A16晶片與USB-C接口、價格落在萬元左右，兼具效能與性價比，成為今年上半年的熱銷冠軍。另一款舊款iPad 10.9（十代）WiFi（64GB）則雖排名第三，但因庫存見底、通路缺貨，未來市面上萬元以下的iPad選項可能更加稀少。



安卓方面，三星Galaxy Tab A9+ WiFi（8GB/128GB）以不到七千元的售價與實用規格深受學生與家庭用戶喜愛，力壓iPad十代，拿下第二名。紅米Pad SE（4GB/128GB）也以四千元出頭價格進入榜單，反映預算型市場仍具潛力。

然而在中高階領域，蘋果iPad Air 11 M3（128GB、256GB）分別奪下第五與第十名，而安卓旗艦如Galaxy Tab S9 FE則止步於中段，顯示消費者對萬元以上安卓平板的接受度仍有限。

這也反映出安卓品牌在旗艦級平板市場仍有發展空間，尤其在搭載高階晶片與生產力導向功能的機型上，尚待更多市場教育與產品差異化策略。