蘋果摺疊機要來了！預估售價、發布時間曝光

▲蘋果摺疊iPhone將登場，採雙螢幕設計、無摺痕螢幕。（示意圖／路透）



記者楊庭蒝／綜合報導

蘋果摺疊機真的要來了！據多家外媒與分析師爆料，蘋果首款可摺疊手機「iPhone Fold」預計將於2026年下半年正式發表，雖然距離上市還有一段時間，但目前已經有不少關鍵規格與特色曝光，引發果粉高度關注。這款話題新機不僅外型突破、用料升級，更有機會改寫摺疊手機市場版圖，向三星Fold系列正面迎戰。

根據知名分析師郭明錤透露，iPhone Fold將採用雙螢幕設計，展開後內螢幕約為7.8吋，接近iPad mini尺寸，外螢幕則為5.5吋，與iPhone mini大小相當，能兼顧小機身與大螢幕體驗，讓使用者一機多用，無論是追劇、工作或單手操作都能兼顧。

最大亮點之一，是傳出螢幕將使用「無摺痕」設計方案，由三星顯示器（SDC）供應，背後金屬板關鍵零件由韓國Fine M-Tec負責，預估2026年出貨量可達1500萬片，成為最大受益者。這項技術有望徹底解決目前摺疊手機常見的螢幕摺痕問題，視覺效果更為完整。

機身設計方面，iPhone Fold展開後厚度僅約4.5至4.8毫米，摺疊後則為9至9.5毫米，堪稱超薄；機殼與鉸鏈預計採用鈦金屬與液態金屬，具備輕盈又堅固的特性，外型也更具高端質感。

鏡頭配置部分則傳出將搭載四鏡頭，包括兩顆4800萬畫素後鏡頭，以及針對摺疊與展開模式分別設置的前鏡頭，整體影像規格與即將登場的iPhone 17系列旗艦款同步，預料也會採用新一代2400萬畫素前鏡頭。

至於生物辨識，雖然蘋果自iPhone X以來主打Face ID，但iPhone Fold可能改回Touch ID，設計於機身側邊電源鍵上，有助於節省Face ID雙模組所需的空間與成本。

定價方面，根據瑞銀（UBS）估算，iPhone Fold物料成本約759美元，整體售價預估落在1800至2000美元之間，折合新台幣約5.8萬至6.5萬元，與目前高階摺疊機市場價格接近。