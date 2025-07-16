她終於不再躲了！女學生1舉動快逼哭他：比大人勇敢一百萬倍

▲女學生認為，該遮遮掩掩的不是自己。（圖／范雲國會辦公室提供）

記者鄺郁庭／綜合報導

台師大女足隊的教練強迫學生「抽血配合研究」，許多受害學生跳出來指控。網紅作家「冒牌生」就解讀師大女足記者會重點，被簡姓女學生的勇敢行徑差點逼哭，見她拿掉墨鏡說「該遮遮掩掩的並不是我」，他差點掉眼淚，「不是因為煽情，而是因為她終於不再躲了。」

冒牌生在粉專「冒牌生 inmywordz」表示，看到簡姓女學生拿下墨鏡說，「我覺得我也不用戴墨鏡，我也不用變聲，因為該遮遮掩掩的並不是我。」這些話讓他的眼淚差點掉下來，「不是因為煽情，而是因為她終於不再躲了。她不是在控訴，是終於不用再壓抑，終於能夠說話。」

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該名女學生叫簡奇陞，五歲就開始踢球，十歲嶄露天份，十八歲考上師大女足，「以為那是巔峰的開始，沒想到是惡夢的開場。」因為有段時間，她和球隊成員被要求參與一項人體研究，內容是每天抽三次血，配合特定訓練與監測計畫。

結果有學生被抽到手臂瘀青、找不到血管，反覆穿刺；還有人怕針，每天哭著接受，壓力大到休學；還有學生不敢讓家人知道，只能說自己「在踢球」，「但她們的汗水與眼淚，並不來自球場，而是每天身體被抽取、精神被壓榨的過程。」

讓冒牌生更火的是，「這樣的『研究』，補助金沒發給受試學生，反而變成球隊的『公基金』。」聽聞教練還曾對學生說「不想做，你就退學」，冒牌生直嘆，「台灣最頂尖的女足隊，就這樣被一場實驗、一句威脅、一次次針頭，整批整批地毀掉了。學生不是被對手打敗，是被自己的學校與體制徹底耗損。」

冒牌生認為最諷刺的是，事情爆發後，師大沒有懲處、沒有調查，只是把教練「調離現職」，教練依然可以教書、掌控學分、影響學生，「這些孩子努力十幾年想踢進國家隊，最後卻再也不想碰足球，因為足球變成了心理創傷。」

他相當心疼學生因為被權力壓著，害怕一開口可能畢不了業、被趕出隊的恐懼，「她們不是不說，是『不能說』。直到今天，終於有人願意站出來。應該給她掌聲，而不是懷疑。」他大讚簡奇陞的勇敢，「在妳站起來的那一刻，妳比太多拿著話語權、卻不肯認錯的大人，都勇敢一百萬倍。」

冒牌生強調，自己站在簡奇陞這邊，用hashtag力挺「#不要再有下一個受害者」、「#體育不是實驗室」、「#師大請給交代」、「#簡奇陞我記住妳了」。最後，他對於有人留言酸「找笑話立委開記者會？」感到很悲哀，「你可以不認同立委，但別轉移焦點。焦點是：這些學生的處境、這種荒謬的制度、這段被壓迫的青春，到底有沒有人願意認真看見！不要什麼都扯到政治好嗎！」