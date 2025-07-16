運動科學系「到處找人抽血」？師大前研究生嘆：確實不好找人

▲台師大爆出抽血換學分爭議。（圖／記者屠惠剛攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

國立台灣師範大學女足隊爆出「抽血換學分」，事後校方僅解除報爭議教授的教練職務，再次掀起風波。就有畢業生表示，自己在學時，經常看到運動科學相關徵求受試者，重點是都要抽血，「我的印象就是，運動科學系寫論文感覺都在到處找人抽血」。留言引來曾就讀該校運動科學研究所的學生現身，曝光實驗內容，坦言「我們的實驗確實不太好找人」。

一名台師大畢業生先是在Dcard留言，在學期間常在公告欄看到實驗招募文，像是「男生攝取咖啡因與血壓的關聯」、「女生攝取大豆異黃酮對婦科的影響」等研究主題，幾乎都涉及抽血，甚至看到有人缺受試者缺到去打工徵才網招人。

[廣告]請繼續往下閱讀...

該名畢業生說，雖然這些可能都不是同一個指導老師，也可能真的是正規的論文正規的研究計劃，但他不禁留下「運動科學系寫論文感覺都在到處找人抽血」的印象。他也直嘆，就算完全正規，有師大女足被當血庫的黑歷史，恐怕以後這類實驗都沒人敢參加了。

對此，就有一名曾就讀該校運動科學系研究所的網友則回應解釋，運動科學研究中，確實常需檢測血糖、胰島素等生理指標，過程中會抽血、收集尿液、檢測運動表現等。但只要涉及抽血，一定會請有合格護理師證照者執行，以避免實驗中發生緊急狀況無法應對。

「我們的實驗確實不太好找人。」他指出，實驗通常不只強度高，參與條件也很嚴格，像是做最大攝氧量測試、特定距離衝刺等，還得配合飲食控制與禁食要求。

他強調，師大女足是很嚴重的案件，「受試者在參與熟悉實驗後、了解所有流程確定沒有問題且同意後始得簽署知情同意書參與實驗，後續也隨時能夠拒絕繼續參加。」

最後，針對抽血，他補充道「會聘請有合格護理師證的護理師或學生來幫忙抽血」，而且每次抽取的血液量都會寫在學術倫理審查的內容裡，他之前實驗的經驗是8毫升，一次實驗約7個小時，共抽8次，有些是埋靜脈留置針，就不用一直扎針。他還提到，其實抽的血液量不會很多，是次數比較多次，「因為要看不同的狀態下的血液指標變化，例如：基準值、運動前、運動後立即。」