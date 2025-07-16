師大女足「抽200管血換32學分」她摘墨鏡哽咽：該遮遮掩掩的不是我

記者施怡妏／綜合報導

台師大女足隊的教練強迫學生「抽血配合研究」，若是不順從，學生就無法獲得學分。許多受害學生跳出來指控周姓教練的行徑，簡姓學生透露，4年必修的32學分，是被強迫抽超過200管的血換來的。另一名學生指出，一想到隔天起床又要抽血，就壓力大到睡不著，教練還威脅，不配合就不給學分，最後選擇休學。

▲國立台灣師範大學女足隊爆出「抽血換學分」醜聞。（圖／記者許敏溶攝）



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簡姓學生在Threads發文，32必修學分，是被強迫抽了超過200管的血換來的，「是血汗學分喔，真是熱血沸騰到不行！」她貼出抽血大哭的影片，連續抽血第8天，兩手血管都抽不太到了，嘗試抽手腕也失敗，「真的痛爆崩潰，這次第六針，終於抽中了！」

▲簡姓學生勇敢發聲。（圖／攝影中心攝）



另一名受害學生A也發文，提早入校訓練，以為是來踢球的，結果是當教練的白老鼠，寒假也不能回家，要留校「做實驗」，一想到起床又要抽血，也可能面臨抽好幾次抽不到要抽手背的情況，每天壓力大到睡不著也吃不下，鼓起勇氣跟教練反映，卻得到一句「不滿意就退學啊！」

她不顧家人的反對，拿了休學單，也因此跟家裡鬧翻，「我沒有再回去，不是因為我不愛踢球了，而是因為，我以為我是來讀大學、來踢球的，結果卻發現，自己只是被利用的實驗白老鼠，連說不的權利都沒有，不要問為什麼不拒絕，因為學分掌握在她手裡。」

立委陳培瑜去年年底爆料，台師大女足的教練要求學生配合研究，需要連續14天抽血、有時甚至一天抽3次，時間從上午5點一路到晚上9點。若是學生不從，還會被以「扣4年32學分」威脅，補貼費用還被以「球隊經費」的名目回收。

昨天的記者會上，簡姓學生勇敢站出來，摘下墨鏡喊「該遮遮掩掩的並不是我」，去年跟爸爸說想要檢舉教練，爸爸卻要她忍耐一點，如今爸爸看到調查報告，哭著跟她道歉，「怪爸爸沒權沒勢，沒有背景，才讓你們被欺負這麼久。」