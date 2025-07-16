爆抽血換學分！台師大學生「當晚被關隊室33分鐘」　學生會曝內幕

▲台師大。（資料照／記者許敏溶攝）

記者曾筠淇／綜合報導

台師大女足隊的教練強迫學生「抽血配合研究」，若不聽從，學生就無法拿到學分。半年時間過去，台師大學生會以「霸凌學生不解聘，抽血教師仍在校」為標題發聲，並透露事件曝光時，就有學生當晚被周師關在隊室33分鐘，後來也有學生家長接到周師電話，被要求刪文。

台師大學生會透過臉書粉專，以「霸凌學生不解聘，抽血教師仍在校」為標題發文，提到女足被抽血事件，「強迫進行抽血檢驗」、「事前未填寫知情同意書」、「受試者費用繳回」、「叫A生不用過來集合」等多項事實成立，周師已構成霸凌，然而周師仍為師大專任教師，「新學期將繼續教學」。

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學生會指出，「霸凌防制委員會的外聘委員，做出事實認定，經該會議師、生及外部委員共同議決，給予『解聘周師』的處理建議。然而，在最終處分的運動競技學系、運動與休閒學院及台師大教評會中，卻僅給予周師『不予晉薪、不得超鐘點、不得兼職兼課、不得留職留薪出國研究或進修、不得擔任教評會委員及行政與學術主管』五項處分」。

學生會強調，女足事件不僅是權勢壓迫、身體侵害，同時也有學術倫理、其他法律問題，而且就現今資料來看，學生受教師權勢壓迫而參與實驗已經不是首次，「校方及相關單位應徹查學生參與之實驗，返還應給付之受試者費，並向教師追回相關獎助」。

學生會接著透露，去年11月29日，立委揭露訊息後，A生當晚就被周師關在隊室33分鐘；B生7月11日發文後，有其他教師留言「整個師大都要跟你道歉嗎？我是必修科運動生物力學的老師，我也要跟你道歉嗎？」7月13日，C生發文，其家長卻接到周師電話要求刪文。

學生會表示，當事學生不斷收到校方邀請，「其中一次的邀請對象甚至包含涉案教師，顯見學校受害者保護機制失靈，校園內的不當管教和霸凌，恐仍有黑數。」他們也呼籲，學校應正面回應問題，研議危機處理機制、落實受害者保護，以避免對學生造成更深的傷害。