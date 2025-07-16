　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

爆抽血換學分！台師大學生「當晚被關隊室33分鐘」　學生會曝內幕

▲▼台師大校門，大門。（圖／記者許敏溶攝） 

▲台師大。（資料照／記者許敏溶攝）

記者曾筠淇／綜合報導

台師大女足隊的教練強迫學生「抽血配合研究」，若不聽從，學生就無法拿到學分。半年時間過去，台師大學生會以「霸凌學生不解聘，抽血教師仍在校」為標題發聲，並透露事件曝光時，就有學生當晚被周師關在隊室33分鐘，後來也有學生家長接到周師電話，被要求刪文。

台師大學生會透過臉書粉專，以「霸凌學生不解聘，抽血教師仍在校」為標題發文，提到女足被抽血事件，「強迫進行抽血檢驗」、「事前未填寫知情同意書」、「受試者費用繳回」、「叫A生不用過來集合」等多項事實成立，周師已構成霸凌，然而周師仍為師大專任教師，「新學期將繼續教學」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

學生會指出，「霸凌防制委員會的外聘委員，做出事實認定，經該會議師、生及外部委員共同議決，給予『解聘周師』的處理建議。然而，在最終處分的運動競技學系、運動與休閒學院及台師大教評會中，卻僅給予周師『不予晉薪、不得超鐘點、不得兼職兼課、不得留職留薪出國研究或進修、不得擔任教評會委員及行政與學術主管』五項處分」。

學生會強調，女足事件不僅是權勢壓迫、身體侵害，同時也有學術倫理、其他法律問題，而且就現今資料來看，學生受教師權勢壓迫而參與實驗已經不是首次，「校方及相關單位應徹查學生參與之實驗，返還應給付之受試者費，並向教師追回相關獎助」。

學生會接著透露，去年11月29日，立委揭露訊息後，A生當晚就被周師關在隊室33分鐘；B生7月11日發文後，有其他教師留言「整個師大都要跟你道歉嗎？我是必修科運動生物力學的老師，我也要跟你道歉嗎？」7月13日，C生發文，其家長卻接到周師電話要求刪文。

學生會表示，當事學生不斷收到校方邀請，「其中一次的邀請對象甚至包含涉案教師，顯見學校受害者保護機制失靈，校園內的不當管教和霸凌，恐仍有黑數。」他們也呼籲，學校應正面回應問題，研議危機處理機制、落實受害者保護，以避免對學生造成更深的傷害。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
574 4 3642 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
惡火釀4死！消防衝錯地點延誤救援　倖存女：黒貓都找得到
2大廟斷交！　普濟殿妙招解僵局
快訊／台中18歲女遭割頸「鮮血噴牆」　嫌犯抓到了！
租客跑了！房東開門驚見「史詩級垃圾瀑布」　老鼠小強開運動會
被抽200管血！女學生摘墨鏡露臉　哽咽：該遮遮掩掩的不是我
狂抽血根本沒練球！她忍痛休學「被父誤會」　卻沒機會解釋了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

她終於不再躲了！女學生1舉動快逼哭他：比大人勇敢一百萬倍

「14天每日抽血3次」女足學生發燒送急診！教練冷回：實驗要做完

西羅殿、馬公廟神尊未出鬧斷交　普濟殿「聖位替金身」妙招解僵局

女足隊每天3管血崩潰！　她「肘窩一片紫青」仍找不到血管哭了

被讚比饅頭人好用！LINE「2款表情貼」限時免費下載　動作超搞怪

運動科學系「到處找人抽血」？師大前研究生嘆：確實不好找人

城市車旅逾千處停車場推「eTag會員快進快出」　演唱會散場免等

台師大抽血案「教練165親筆道歉信」曝光！網灌爆臉書怒：有夠假

「薇帕」颱風最快明天生成　下周又有熱帶系統接力

爆抽血換學分！台師大學生「當晚被關隊室33分鐘」　學生會曝內幕

Jennie台上拉開衣服　大方「露胸器」超辣！

【新北萬里無頭人】凌晨街頭撞鬼？駕駛崩潰差點褲底失守

陳喬恩曝選擇Alan的契機 「連續聊3天」：懶得換人XD

【在押有望自由？】柯文哲現身笑了！ 沈慶京卡關5天還沒交保

【越南人都信了】女模仿太到位假裝同鄉亂聊天

【整片海在跳！】青麟魚海面瘋狂竄跳 釣客看傻：世界末日？

【泰格與雪兒】他不是三歲吧?

會壞掉！老公換新車超愛護　老婆氣炸：放家裡供著拜別開

【超萌組合】奶爸背幼嬰上場跳Locking

粉絲「鏡頭忘了轉正」　GD笑瘋還模仿拍片XD

她終於不再躲了！女學生1舉動快逼哭他：比大人勇敢一百萬倍

「14天每日抽血3次」女足學生發燒送急診！教練冷回：實驗要做完

西羅殿、馬公廟神尊未出鬧斷交　普濟殿「聖位替金身」妙招解僵局

女足隊每天3管血崩潰！　她「肘窩一片紫青」仍找不到血管哭了

被讚比饅頭人好用！LINE「2款表情貼」限時免費下載　動作超搞怪

運動科學系「到處找人抽血」？師大前研究生嘆：確實不好找人

城市車旅逾千處停車場推「eTag會員快進快出」　演唱會散場免等

台師大抽血案「教練165親筆道歉信」曝光！網灌爆臉書怒：有夠假

「薇帕」颱風最快明天生成　下周又有熱帶系統接力

爆抽血換學分！台師大學生「當晚被關隊室33分鐘」　學生會曝內幕

罷免倒數10天　雙北三地檢啟動查察「4行為妨礙投票」

她終於不再躲了！女學生1舉動快逼哭他：比大人勇敢一百萬倍

單方面啟用W121　國台辦：大陸空管工作無需與台灣協商

50歲女頻繁出血2個月　竟是懷孕誘發罕見癌症

不爽被戴綠帽　男衝到小王家中「砍斷生殖器」多刀殺死

暖心！車銀優倒數12天入伍　「2影劇＋新歌」全備好：想留快樂記憶

罷免投票遇颱風怎麼辦？李進勇曝2解方　遇1情況直接改期

勇士3冠中鋒曝離隊真相　心寒被棄用：10年了還得證明自己？

桃園市政特區新焦點　「悦讀伊頓」藝文中路生活圈學區宅　公園、交通、讓利全面到位

八點檔女星黃瑄跟胡歌學上海話！　戲裡女兒其實「只小10歲」

司機幫收輪椅乘客連道謝　雙方善意互動充滿人情味

生活熱門新聞

老闆揭鄧佳華「6萬月薪交女友」真相：腦子都精蟲

新颱風周四恐誕生　最接近台灣時間曝

緯創數技投控董「小40歲女密友」　正面照曝光

LINE「13款免費貼圖」限時下載！

颱風估最快後天生成　發警報機率曝

「炒非常久的周末颱風雛形出現」　各國模式路徑曝

「孫東寶怎麼倒這麼多間？」　網友盤點2原因

教授問「整個師大都要道歉嗎」　網怒洗版

快訊／熱帶低壓生成！估24小時成「薇帕」颱風　最新路徑曝

女足學生被逼抽血！求公道遭教授公開嗆聲

快訊／大雷雨轟2縣市　5縣市大雨特報

女兒是知名網紅！　緯創數技投控董「每月金援」小40歲女密友

未來10天雙颱機率高　「薇帕」估先誕生最新路徑曝

最新預報路徑！　颱風生成機率高「雨最大」地區曝

更多熱門

相關新聞

師大女足抽200管血換學分　她摘墨鏡：該遮遮掩掩的不是我

師大女足抽200管血換學分　她摘墨鏡：該遮遮掩掩的不是我

台師大女足隊的教練強迫學生「抽血配合研究」，若是不順從，學生就無法獲得學分。許多受害學生跳出來指控周姓教練的行徑，簡姓學生透露，4年必修的32學生，是被強迫抽超過200管的血換來的。另一名學生指出，一想到隔天起床又要抽血，就壓力大到睡不著，教練還威脅，不配合就不給學分，最後選擇休學。

教授問「整個師大都要道歉嗎」　網怒洗版

教授問「整個師大都要道歉嗎」　網怒洗版

被控逼學生抽血換學分　教練背景曝光

被控逼學生抽血換學分　教練背景曝光

女足學生被逼抽血！求公道遭教授公開嗆聲

女足學生被逼抽血！求公道遭教授公開嗆聲

「逼抽血換學分」女足學生淚訴校方包庇　台師大主任鞠躬道歉

「逼抽血換學分」女足學生淚訴校方包庇　台師大主任鞠躬道歉

關鍵字：

台師大抽血學分老師教授

讀者迴響

熱門新聞

老闆揭鄧佳華「6萬月薪交女友」真相：腦子都精蟲

前AV濱崎真緒跨海發律師聲明！要求一劍浣春秋道歉

新颱風周四恐誕生　最接近台灣時間曝

緯創數技投控董「小40歲女密友」　正面照曝光

緯創數技投控已婚董事長　帶「小40歲女密友」回家約會

新北男掀開棉被性侵「女友女兒的女友」

台健身國手睡夢中離世！享年46歲

LINE「13款免費貼圖」限時下載！

產後無法工作欠67萬卡債　女靠AI幫忙還債

向佐欠賭債大翻盤！賭場1天急改口道歉

點名百個小國　川普：關稅超過10％一點點

颱風估最快後天生成　發警報機率曝

台電員工命危裝葉克膜　爸爸發文請大家幫祈禱

教授問「整個師大都要道歉嗎」　網怒洗版

幼兒園爆虐待性侵　童躲衣櫃喊：不要finger inside

更多

最夯影音

更多

Jennie台上拉開衣服　大方「露胸器」超辣！

【新北萬里無頭人】凌晨街頭撞鬼？駕駛崩潰差點褲底失守

陳喬恩曝選擇Alan的契機 「連續聊3天」：懶得換人XD

【在押有望自由？】柯文哲現身笑了！ 沈慶京卡關5天還沒交保

【越南人都信了】女模仿太到位假裝同鄉亂聊天

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

在家也能享用得來速早餐

在家也能享用得來速早餐

「文里補習班」開課啦！教你如何用微波爐快速做出理想早餐，快來一起上課吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面