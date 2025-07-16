師大女足抽血換學分「竟由學長抽血」！一票喊告：他的手在抖

記者施怡妏／綜合報導

台師大女足隊的教練強迫學生「抽血配合研究」，若不聽從，學生就無法拿到學分，女足學生在記者會上，揭開種種離譜內幕，簡姓女同學指出，抽血工作不是專業醫護人員，而是被要求來幫忙的學長，就在學校的體育館進行，「這不是學習，是無條件服從。」

▲簡姓學生勇敢發聲。（圖／攝影中心攝）

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簡姓女學生在Threads發文，抽血工作並不是由專業人員執行，也不是前往醫院進行，而是找來學長在體育館幫忙抽血，「這不是上課時間，是本該訓練的寒暑假，這不是學習，是無條件服從」。教練威脅不配合就不給學分，她不敢向外界求助，擔心一開始就會失去一切，「連說，都沒有機會說了。」

女學生表示，「其實他們也是受聘來或是被迫幫忙抽血的，都是辛苦人，希望不要怪他們，該負責的不是他們。」

貼文曝光，許多網友痛批，學長幫忙抽血的行為已經犯法了，「非醫療人員執行醫療行為，這好像至少是半年以上的刑期了欸！直接開告了啦」、「根本沒消毒...但到底是什麼研究，連抽血過程都這麼不專業？！超詭異」、「哪有人抽血不帶手套，還有收針前要先鬆開止血帶啊」、「他在抖是嗎？誰允許由非專業人士抽別人的血？太扯了」。

▲抽血須由完訓的專業醫護人員執行。（圖／資料照）

根據《醫師法》第28條規定，未取得合法醫師資格，執行醫療業務，除有下列情形之一者外，處六個月以上五年以下有期徒刑，得併科新臺幣30萬元以上150萬元以下罰金。

針對抽血過程問題，台師大發聲明指出，部分抽血非由專業護理人員執行，且抽血過程前未提供完整書面說明，並取得同意之情事，不符人體研究法及相關規定。依調查結果，已終止計畫之執行及以本校女子足球隊員為研究對象之資料收集，所收集的研究資料不得納入研究分析與發表，並請計畫主持人完成銷毀處理程序。