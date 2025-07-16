國票證券副董「職場霸凌」　竟還反告申訴人毀謗

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國票證券副董陳冠如「職場霸凌」　竟還反告申訴人毀謗

CTWANT取得重磅消息，國票證券副董事長陳冠如遭檢舉涉及「職場不法侵害」。（圖／報系資料、翻攝自googlemap螢幕）

▲CTWANT取得重磅消息，國票證券副董事長陳冠如遭檢舉涉及「職場不法侵害」。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

台灣護國神山台積電傳出員工檢舉職場霸凌、種族歧視等，國內金控界也傳出一例，CTWANT取得勁爆消息，國票金（2889）6月一份調查報告出爐，認定旗下子公司國票證券副董事長陳冠如涉「職場不法侵害成立」，已發函股東改派董事換人，據了解，該案起自陳欲插手干預兩樁人事案，引爆內部強烈反彈所致。

據CTWANT取得消息，國票金控旗下的國票證券在耐斯集團陳冠如擔任副董事長近二年來，與董事會團隊、同仁們相處不斷傳出齟齬、爭鋒相對等擦槍走火，如今還對簿公堂，讓向來在公司治理採取相當高規格的金融圈同業，感到既不解與訝異。

CTWANT調查，今年5月間國票金控收到一名稽核同仁提出檢舉函，指控長達數月、快一年期間裡，屢屢受到國票證券副董事長陳冠如疑似不合理的工作業務上的要求，甚至還被以「家臣」等字眼涉嫌辱罵，讓該同仁身心受到極高壓力，擔憂威脅工作職權獨立性，還嚴重到求助醫師、服用藥物治療。

國票證劵收到此案之後即依照勞動部、國票證劵的《執行職務遭受不法侵害預防指引》與預防計畫規定，成立處置與調查小組，包含兩位外部專業的調查人員，經訪談與了解相關事證之後，6月中旬完成評議結果，「職場不法侵害成立」。

據了解，陳冠如得知遭到同仁檢舉之後，不僅藉口一些託辭拒絕接受訪談調查，還要求停止評議會議，此舉涉及違法、漠視法律之行徑，也嚴重影響到國票證券內部的工作的專業及職場安全和諧氣氛。

國票金控經營團隊近期屢傳內部不和事件，基層同仁職場氣氛凝重。（圖／翻攝自國票金控官網）

▲國票金控經營團隊近期屢傳內部不和事件，基層同仁職場氣氛凝重。

根據CTWANT取得的評議報告內容，提到國票金職場不法侵害處置及調查小組於6月18日評案該案成立之後，外部專業委員還特別點到一重大關鍵，「該法人董事代表，不適用一般員工的處理方式，像是記過、警告」「國票金應檢視人選的處分方式，進行人事調整評估」。

此外，評議調查小組還考量陳冠如在得知被申訴涉及職場不法侵害案之後，「不知警惕反省，竟對申訴人提出刑事加重毀謗罪自訴，甚至還在6月20日董事會揚言提告相關成員，不符常理之舉令人瞠目咋舌，顯然已不適任副董事長之職務」，為此，還請儘速改派法人代表，保護申訴員工免於繼續受到陳冠如的職場不法侵害，以維護該員稽核獨立職權性，營造友善職場環境，保障全體勞工身心健康。

「陳副董的行為實在是太誇張了，不接受調查，還反告那位同仁涉嫌刑事加重毀謗罪，搞得國票金烏煙瘴氣的，法人代表到同仁整個經營團隊沒有一條心，如何為股東們謀取最好的股東權益，唉！」一名金融同業很無奈地說，「甚至傳出嚴重勞資對立，陳冠如還反告同仁刑事加重毀謗，可說是金融圈創舉，法人代表與員工互告之首例。」

不僅如此，耐斯陳家更是有意對國票金控8名包含獨立董事、董事等提出司法訴訟，「這難道是誰反對他，他就告誰嗎？根本沒有把上市櫃公司治理、投票當成一回事呀。」金融業高層說。

從國票金6月20日發布的一則重訊，即可觀察到內部嚴重失和端倪，據了解，耐斯提名的獨立董事在董事會臨時動議，突然以包含獨立董事、董事等8人反對停止陳姓顧問合約之案為由，同時主張繼續給付報酬，要公司對他們八人提出刑事背信告訴；不過，該案經出席董事十三席，舉手表決贊成董事三席，未達出席董事過半數之同意，表決未通過。

CTWANT採訪國票金控，對此回應說「本於檢舉案件之保密原則，請見諒無法提供內容」。

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