桃園市府發布人事案　經發局副局長陳靜芳接任觀光旅遊局局長

▲桃市府發布人事案，由經發局副局長陳靜芳接任觀光旅遊局局長。（圖／桃園市政府新聞處提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市政府今（15）日晚發布人事異動，現任經濟發展局副局長陳靜芳將調任觀光旅遊局局長明日生效。陳靜芳為資深公務人員，擁有23年公職歷練，橫跨教育、觀光、產業與公私協力等領域，歷練完整、專業穩健。市長張善政期許陳局長發揮創意與執行力，在既有基礎上，持續提升桃園觀光動能與城市能見度。

新聞處長羅楚東指出，陳靜芳局長年耕耘觀光品牌行銷，曾主導推動新北市「淡蘭古道」成為台灣首條國際級長距離步道，結合影音、出版與識別設計，榮獲國際觀光影展首獎，合作設計師更摘下葛萊美獎，成功將台灣古道文化推向國際。

此外，陳靜芳局長也曾透過猴硐再造計畫翻轉地方形象，促使CNN評選為全球六大賞貓景點之一；並擔任「新北歡樂耶誕城」行銷推手，成功行銷至國際媒體，打造亞洲冬季旅遊代表品牌。在數位行銷方面，亦促成與《Ingress》《Pokémon GO》等國際平台合作，創造跨境行銷話題，展現創意與執行力兼具的特質。

羅楚東補充，陳靜芳局長過去曾在桃園縣政府觀旅局任職多年，對桃園觀光業務相當熟稔。今年初自新北市觀旅局返桃，擔任經發局副局長期間全力投入商圈活化與產業整合行銷，深獲在地業者肯定。張市長期許陳局長深化永續旅遊、活動創新與產業合作，全面升級桃園觀光品牌。羅楚東表示，市長也特別感謝代理局長王麗娟在代理期間的辛勞付出與穩健表現，未來將與新任陳局長攜手合作，持續推動桃園觀光產業升級。