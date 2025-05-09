陳建仁談新教宗就職典禮　「希望教廷邀請台灣高層」仍待雙邊協調

▲前副總統陳建仁談新任教宗。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

教廷於當地時間5月8日選出羅馬天主教會第267任教宗良十四世(Pope Leo XIV)，本身是虔誠天主教徒的前副總統陳建仁今（9）日受訪直呼，「讚美感謝天主！」他對新任教宗滿無限期待，相信良十四世會帶領世界走向和平、公義、仁愛與慈悲，也盼教廷與各國合作，讓世界和平繁榮。

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▲新任美籍教宗良十四世（Pope Leo XIV）。（圖／路透）

現年69歲的樞機主教羅伯．普瑞弗斯特（Robert Prevost）在當地時間8日獲選為第267任教宗，也是史上首位美國籍教宗，未來將以「良十四世」（Leo XIV）之名領導全球逾14億天主教徒。

陳建仁曾被教廷封為「聖大額我略教宗騎士團勳章爵士」與「耶路撒冷聖墓騎士」，他今早出席台大醫院無酒日衛教宣導活動，受訪時被問及選出新任教宗一事。陳建仁直呼，「讚美感謝天主，讓我們能夠在聖神的引導之下，由所有的樞機主教能夠選出良十四世這位教宗，我相信他是天主所揀選的。」

陳建仁提到，良十四世昨天對聖伯多祿廣場（St Peter's Square）群眾發表致詞，首先就是祝福大家平安，也希望大家作為世界的橋樑，讓全世界的人都能夠享有平安。

陳建仁相信在新任教宗帶領之下，全世界都一定會往著和平、公義、仁愛、慈悲的這個方向去走。他也希望新任教宗能夠帶領所有的天主教的教徒，還有帶領整個教廷跟全世界各國合作，讓世界能夠和平、繁榮。「我們對他充滿了無限的期待，也希望他能夠繼續帶領我們，讓社會還有世界變得更好。」

至於是否出席教宗就職典禮？陳建仁表示，他很希望教廷能夠邀請總統、副總統或者是外交部長去，但是這一切都需要有外交部跟教廷的外交部門再做相關的協調，時間也有一點緊迫，會再看看他們協調完的結果。