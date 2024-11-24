桃園景福宮周邊人行道拓寬　部分店家反彈...都發局回應了

▲桃園市府都發局推行老舊城區再生，針對景福宮周邊人行步道進行拓寬工程。（圖／桃園市政府提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市府推動景福宮（俗稱桃園大廟）周邊人行道改善工程，遭附近店家反對。臉書貼文一出，引起網友熱烈討論。網友相挺，「良好的行人環境是進步城市的指標」、「讚啦 支持人行道拓寬」、「這根本德政好嘛」，也有人指出人本交通勢在必行的原因，「沒有無障礙的空間，會讓人不想前往。」

▲包括無障礙空間，預估明年初完成。（圖／桃園市政府提供）

桃園市政府都市發展局推動桃園老舊城區再生，今年9月中起，針對景福宮周邊人行步道進行拓寬工程，預估明年初完成，不過，近日卻傳出景福宮周邊部分店家提出異議 ，反對拓寬人行道而引起關注。對此，都發局表示，市府決心推行「桃園人本環境」，希望市民能一起共創友善步行的好城市。

臉書粉絲團「桃園號」發文後，也引起網友熱議，有人認為，「在地人的心聲才是政府要考量的，不是每個地方都能用重劃區角度去看」，但多數網友則支持改善人行道，並指出其實對商家而言是好事，「沒有無障礙的空間，會讓人不想前往。騎樓也不便於行人行走，讓人卻步」、「要下車才能購買，消費者就是行人，人行道的拓寬有助於商圈的活絡。」、「行人感謝都發局」、「這根本德政好嘛！」、「大推都發局有改變的決心，不過希望從大廟到慈文路口這段中正路舊城區也一起進行改造」。