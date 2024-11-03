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桃園萬聖城延長活動至11／5　親子活動、電音派對…輪番上陣

▲2024桃園萬聖城延長活動至11/05日

▲YOYO樂享趣親子活動。（圖／觀旅局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2024桃園萬聖城-搗蛋鬼學院迎來最後一個週末了，2日下午分別邀請到親子界偶像天團YOYO家族哥哥姊姊帶動跳，桃園市政府觀光旅遊局局長周柏吟現場宣布萬聖城將延展2天到11/05才正式閉幕；周局長也與孩童互動發放小禮物，親子家庭相當踴躍搶答，佩佩豬喬治的登場唱跳，更讓台下所有小朋友欣喜若狂跟著一起跳舞搖擺！

而晚間Halloween JUMP電音派對活動由DJ Cookie、MC Johnny Jin以及桃園市街舞協會帶來熱舞電音派對，全場熱血沸騰，震撼饗宴氣氛到達最高！多場熱舞對戰、舞團演出、KPOP隨播即跳的舞蹈能力，讓台下歡呼聲連連，DJ與MC的默契組合讓桃園藝文特區成了大型派對現場，現場與DJ互動即送免費啤酒、100多攤的市集再度開張，吸引眾多民眾與親朋好友相聚、盡興狂歡享受。▲2024桃園萬聖城延長活動至11/05日

▲Halloween JUMP電音派對。（圖／觀旅局提供）

市府觀旅局表示，11月3日晚間與X-Plus創世界共同主辦的Hip Hop Halloween，邀請到MC耀宗、Sunny&Welly等6組嘻哈歌手帶來精彩表演，讓萬聖城週末最後一日活動畫下完美句點。

因受康芮颱風的影響導致有近三天的時間，無法與民眾同歡萬聖節，桃園市政府觀光旅遊局特別為大家爭取，原定活動日期至11月3日將展延至11月5日星期二，屆時也會有相關舞台表演，邀請民眾再度把握最後的時間，拍照打卡留念，期待明年桃園萬聖城再相見。▲2024桃園萬聖城延長活動至11/05日

▲熱舞電音派對，全場熱血沸騰，氣氛達最高點。（圖／觀旅局提供）

萬聖城假日免費接駁車自下午13時於「新永和市場停車場」及「桃園火車站(後站)」發車直達活動會場，每20分鐘一班，搭乘就送限量萬聖小禮物；機車族朋友則可以在活動期間假日至同安國小正門、同德國小中庭免費停放。

▲2024桃園萬聖城延長活動至11/05日

▲周柏吟局長(右二)與孩童互動發放小禮物。(圖／記者楊淑媛攝)

民眾也可於抵達桃園火車站、統領百貨後，轉乘 GR、151、168、188、302、707 號等公車路線，至「中正藝文特區」、「南平中正路口」站牌下車前往會場；經國轉運站方向有189、220、302 和 707 等路線可抵達萬聖活動會場；外縣市搭乘高鐵前來的遊客們也可以在高鐵桃園站轉乘302及707前往會場，再次鼓勵大家多多搭乘大眾運輸工具前往會場，相關公車動態請上桃園公車動態資訊系統 。

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