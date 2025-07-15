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新店粗坑壩3死1昏迷！新北啟動水域安全總體檢　科技執法防溺

▲▼新北市政府召開「水域安全專案會議」 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲新北市政府召開「水域安全專案會議」 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

記者陳以昇／新北報導

新北市新店粗坑壩日前發生3死1昏迷溺水憾事，為避免類似悲劇重演，新北市政府昨（15）日下午2時於市府災害應變中心召開「水域安全專案會議」。會議由副市長朱惕之主持，會中裁示將從制度、執法與教育三面向，全面建構更具前瞻性的水域安全治理體系，並導入科技手段強化預警與防護。

朱惕之副市長在會議中指示，市府將全面盤點轄內所有具潛勢的高風險水域。各主管機關必須在7月底前完成現地確認與風險告示設施的檢視工作，並於8月底前完成告示牌與必要安全設施的補設。所有水域安全資訊將由消防局彙整後，持續公開於「災訊e點通」及各主管機關網站，強化民眾對風險的認知與事故預防。

▲▼新北市政府召開「水域安全專案會議」 。（圖／記者陳以昇翻攝）

針對具有結構性風險的水壩區域，朱惕之副市長特別指出，這些區域並非一般遊憩場所，呼籲管理單位如台電公司應儘速評估導入物理圍阻，並運用AI人形辨識、廣播警示系統等科技裝置，以提升即時預警功能，減少民眾誤入危險區域。

同時，市府將強化各類型水域適用法規與罰則的執行力，尤其在暑假水域活動旺季期間，各單位須針對開放性水域熱點與業者經營行為，落實聯合巡查與取締。消防局將負責彙整各單位的執行成效，作為後續檢討與政策調整的依據。

面對部分開放型水域管理難度高、人流監控不易的問題，市府也提出科技治理構想，建議優先於高風險區段建置遠端監控系統，整合CCTV與廣播預警設備。此舉將有助於第一線人員掌握現場動態與即時疏導，形成預警網絡與遠端指揮體系，全面提升水域安全防護能量。

朱惕之副市長強調，水域安全沒有灰色地帶，也不能妥協。唯有落實「平時預防、災前預警、災後檢討」的治理邏輯，結合科技手段與強化風險教育及多元宣導，才能真正守護市民生命安全。

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