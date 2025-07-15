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新店男彩券行潑汽油搶10萬！下班警路過追捕　警網33分鐘逮人

記者陳以昇／新北報導

新北市新店區昨（14）日深夜一名46歲洪姓男子竟朝彩券行內潑灑汽油，隨後衝入櫃檯搶走現金近10萬多元，得手後騎車逃逸。此時，新店警分局安康派出所一名下班員警恰巧路過，察覺異狀後立即追捕並通報。最後在短短33分鐘內，在台北市萬華區將洪嫌攔截逮捕，並起獲全數贓款及毒品吸食器。訊後依強盜、公共危險及毒品等罪移送台北地檢署偵辦。

▼洪男被攔截圍捕壓制，起獲贓款、犯案工具及毒品吸食器 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

▲▼洪男被攔截圍捕壓制，起獲贓款、犯案工具及毒品吸食器 。（圖／記者陳以昇翻攝）

昨日晚間11時許，新店警分局安康派出所一名員警正值下班時間，騎車行經新店區安德街一家彩券行時，發現店內疑有爭執糾紛。員警立即趨前查看，赫然發現洪姓男子正朝店內櫃檯潑灑疑似汽油的液體，隨後便衝入櫃檯，強行搶走抽屜內的現金，共10萬9000元，得手後隨即騎機車逃離現場。員警見狀，立即奮不顧身展開追捕，並同時通報分局請求支援。

新店警分局獲報後，立即清查涉案機車的逃逸方向，確認洪男是往中永和方向逃竄。警方隨即通報相關分局進行攔截圍捕。在支援警力合作下，僅僅經過33分鐘，15日凌晨0時25分，在台北市萬華區中華路二段及艋舺大道口成功攔截到機車，當場將洪姓嫌犯逮捕。

警方在洪男身上起獲了全數贓款10萬9000元，以及作案工具和安非他命毒品吸食器等證物。據調查，洪男是店內常客，當天玩賓果輸了1萬多元，才會心生不滿，買汽油潑灑搶錢逃逸，全案訊後依強盜、公共危險及毒品等罪嫌，移送台北地檢署偵辦。

▲▼洪男被攔截圍捕壓制，起獲贓款、犯案工具及毒品吸食器 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼洪男被攔截圍捕壓制，起獲贓款、犯案工具及毒品吸食器 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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