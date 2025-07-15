土城大潤發17日率先改名「大全聯」　民眾不捨：青春沒了

▲大潤發土城店率先改成大全聯。（圖／翻攝自Facebook／大潤發土城店Bonjour）

生活中心／台北報導

大潤發8月將改名，新北土城店率先在臉書公布後天（17日）更名「大全聯」。

全聯日前宣告「大潤發」自8月1日起升級為「大全聯」，現有店面的招牌、識別，7月底就會陸續改，會員制度、回饋方式、支付方式等也同步調整，吉祥物「發仔」則會保留，但將改名。

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土城店今天率先在臉書貼文，大潤發最後倒數，即將說再見，熟悉的大潤發logo陪伴大家多年，還沒來拍照留念的快來吧。貼文進一步透露「7/17即將正式更換大全聯」。

不少網友在貼文留「不捨」、「青春結束了」，也有不少人關心全聯禮券能否通用。

▲大潤發將改名為「大全聯」，招牌等形象7月底陸續變更。（示意圖／記者林育綾翻攝）

全聯日前表示，「發幣」將於8月1日後，全數轉換為福利點（1發幣＝10福利點），並匯入消費者所連結之「PX Pay會員帳戶」中。 大潤發會員若在7月31日前，自主進入全聯PX Pay，連動至大潤發會員轉換，連結成功後，將贈送「100點限時福利點」。轉換的福利點，需於2026年4月5日前使用完畢，點數除了可在大全聯與全聯使用。「大潤發禮券」可繼續於「大全聯」使用，用完為止。